На Алтае пьяный сельчанин без прав разбился на мотоцикле и впал в кому

Мужчина не справился с управлением

10 июня 2025, 14:20, ИА Амител

ДТП в Усть-Коксе / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Усть-Кокса Республики Алтай 37-летний сельчанин разбился на мотоцикле и впал в кому, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 9 июня около 06:30 у дома № 37 по ул. Набережной.

"Местный житель за рулем мотоцикла Honda XR600R не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП сельчанин от полученных травм впал в кому и был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Усть-Коксинскую районную больницу", – рассказали в полиции.

Уточняется, что мужчина сел за руль с признаками алкогольного опьянения и не имея водительских прав. Полицейские проводят проверку.