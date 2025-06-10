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На Алтае пьяный сельчанин без прав разбился на мотоцикле и впал в кому

Мужчина не справился с управлением

10 июня 2025, 14:20, ИА Амител

ДТП в Усть-Коксе / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Усть-Коксе / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Усть-Кокса Республики Алтай 37-летний сельчанин разбился на мотоцикле и впал в кому, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 9 июня около 06:30 у дома № 37 по ул. Набережной.

"Местный житель за рулем мотоцикла Honda XR600R не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП сельчанин от полученных травм впал в кому и был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Усть-Коксинскую районную больницу", – рассказали в полиции.

Уточняется, что мужчина сел за руль с признаками алкогольного опьянения и не имея водительских прав. Полицейские проводят проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

14:40:12 10-06-2025

Печалька, сам себя наказал

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Гость

15:05:23 10-06-2025

Гость (14:40:12 10-06-2025) Печалька, сам себя наказал... Да какая печалька-то? Веселье и пьяный кураж.

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656

16:05:33 10-06-2025

Отсутствие прав на управление ТС категории А автоматически подразумевает, что потерпевший по собственной воле добровольно нанёс себе травмы, а значит обязан полностью оплачивать своё лечение в больничке.

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гость

23:10:16 10-06-2025

656 (16:05:33 10-06-2025) Отсутствие прав на управление ТС категории А автоматически п... У нас не только депутаты отжигают, но и все кому не лень. Вот бы вас на законотворческую деятельность.

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Гость

16:06:22 10-06-2025

Эта пьянь не достойна, чтобы про них здесь писали

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Гость

17:26:14 10-06-2025

37 лет... еще жить да жить!! сколько можно всего увидеть, дурак

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