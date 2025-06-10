На Алтае пьяный сельчанин без прав разбился на мотоцикле и впал в кому
Мужчина не справился с управлением
10 июня 2025, 14:20, ИА Амител
ДТП в Усть-Коксе / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Усть-Кокса Республики Алтай 37-летний сельчанин разбился на мотоцикле и впал в кому, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 9 июня около 06:30 у дома № 37 по ул. Набережной.
"Местный житель за рулем мотоцикла Honda XR600R не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП сельчанин от полученных травм впал в кому и был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в Усть-Коксинскую районную больницу", – рассказали в полиции.
Уточняется, что мужчина сел за руль с признаками алкогольного опьянения и не имея водительских прав. Полицейские проводят проверку.
14:40:12 10-06-2025
Печалька, сам себя наказал
15:05:23 10-06-2025
Гость (14:40:12 10-06-2025) Печалька, сам себя наказал... Да какая печалька-то? Веселье и пьяный кураж.
16:05:33 10-06-2025
Отсутствие прав на управление ТС категории А автоматически подразумевает, что потерпевший по собственной воле добровольно нанёс себе травмы, а значит обязан полностью оплачивать своё лечение в больничке.
23:10:16 10-06-2025
656 (16:05:33 10-06-2025) Отсутствие прав на управление ТС категории А автоматически п... У нас не только депутаты отжигают, но и все кому не лень. Вот бы вас на законотворческую деятельность.
16:06:22 10-06-2025
Эта пьянь не достойна, чтобы про них здесь писали
17:26:14 10-06-2025
37 лет... еще жить да жить!! сколько можно всего увидеть, дурак