Россиянка продала мигранту права на дочь за 30 тысяч рублей
Иностранец установил отцовство над девочкой, чтобы получить гражданство
02 ноября 2024, 10:05, ИА Амител
Жительница Калужской области продала права на несовершеннолетнюю дочь мигранту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В марте 2024 года местное отделение ЗАГС зарегистрировало отцовство иностранного гражданина над ребенком и выдало повторное свидетельство о рождении.
Однако вскоре стало известно, что россиянка и иностранец виделись только один раз, когда обращались в органы власти.
Целью установления отцовства было получение мигрантом гражданства РФ. За это матери девочки мужчина заплатил 30 тысяч рублей.
Суд признал отцовство недействительным и постановил аннулировать соответствующий акт.
10:12:47 02-11-2024
Суд признал отцовство недействительным и постановил аннулировать соответствующий акт.---А гражданство аннулировали? Или и так сойдёт, новый гражданин нужен стране
11:36:02 02-11-2024
Ну он может искупить, если захочет