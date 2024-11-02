Россиянка продала мигранту права на дочь за 30 тысяч рублей

Иностранец установил отцовство над девочкой, чтобы получить гражданство

02 ноября 2024, 10:05, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото : amic.ru

Жительница Калужской области продала права на несовершеннолетнюю дочь мигранту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В марте 2024 года местное отделение ЗАГС зарегистрировало отцовство иностранного гражданина над ребенком и выдало повторное свидетельство о рождении.

Однако вскоре стало известно, что россиянка и иностранец виделись только один раз, когда обращались в органы власти.

Целью установления отцовства было получение мигрантом гражданства РФ. За это матери девочки мужчина заплатил 30 тысяч рублей.

Суд признал отцовство недействительным и постановил аннулировать соответствующий акт.