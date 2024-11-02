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Россиянка продала мигранту права на дочь за 30 тысяч рублей

Иностранец установил отцовство над девочкой, чтобы получить гражданство

02 ноября 2024, 10:05, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото : amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото : amic.ru

Жительница Калужской области продала права на несовершеннолетнюю дочь мигранту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В марте 2024 года местное отделение ЗАГС зарегистрировало отцовство иностранного гражданина над ребенком и выдало повторное свидетельство о рождении.

Однако вскоре стало известно, что россиянка и иностранец виделись только один раз, когда обращались в органы власти.

Целью установления отцовства было получение мигрантом гражданства РФ. За это матери девочки мужчина заплатил 30 тысяч рублей.

Суд признал отцовство недействительным и постановил аннулировать соответствующий акт.

Происшествия дети

Комментарии 2

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ВВП

10:12:47 02-11-2024

Суд признал отцовство недействительным и постановил аннулировать соответствующий акт.---А гражданство аннулировали? Или и так сойдёт, новый гражданин нужен стране

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Гость

11:36:02 02-11-2024

Ну он может искупить, если захочет

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