На Алтае при столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека

Один из водителей нарушил ПДД

31 августа 2024, 14:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки у Горно-Алтайска, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 29 августа около 16:10. При подъезде к городу 51-летний местный житель за рулем Hino Dutro при повороте налево не уступил дорогу Hyundai Solaris, движущемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение.

В результате 56-летний водитель легковушки и его 19-летний пассажир были доставлены в больницу, но госпитализация им не потребовалась.

В отношении шофера Hino вынесли определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования.