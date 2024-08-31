На Алтае при столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека
Один из водителей нарушил ПДД
31 августа 2024, 14:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки у Горно-Алтайска, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 29 августа около 16:10. При подъезде к городу 51-летний местный житель за рулем Hino Dutro при повороте налево не уступил дорогу Hyundai Solaris, движущемуся по главной дороге и допустил с ним столкновение.
В результате 56-летний водитель легковушки и его 19-летний пассажир были доставлены в больницу, но госпитализация им не потребовалась.
В отношении шофера Hino вынесли определение о возбуждении административного дела и проведении административного расследования.
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