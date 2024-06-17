На краю света. Фоторепортаж из суровой, но прекрасной Териберки
Это там, где снимали "Левиафана"
17 июня 2024, 07:02, ИА Амител
На краю Кольского полуострова, где суровая тундра встречается с Баренцевым морем, раскинулся поселок Териберка. Это место манит путешественников своей дикой красотой, северным сиянием и возможностью увидеть могучих китов. Попасть сюда можно из Мурманска на машине или автобусе. Зимой дорогу до Териберки часто заметает и доехать до поселка в эти периоды практически невозможно.
Особую популярность Териберки принес фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", съемки которого проходили на этой территории. После этого Териберка превратилась в достаточно заметный туристический центр и практически возродилась из пепла. В поселке и его окрестностях за последние десять лет было построено около десяти гостиниц и отелей. Потоки туристов (кстати, не только из России) тут и летом, и зимой.
Смотрите фоторепортаж Екатерины Смолихиной из суровой и прекрасной Арктики.
11:09:25 17-06-2024
Ни комаров тебе, ни оводов, если с самолёта не выходить. Красота!
16:38:42 18-06-2024
Гость (11:09:25 17-06-2024) Ни комаров тебе, ни оводов, если с самолёта не выходить. Кр... Белые медведи там ходят в тундре. Бывал там в 2000 году, когда только-только местный рыбколхоз развалился. Места там красивые, как и многое в Заполярье. Есть картина местного художника "Золотые пески Териберки" - очень точно передает красоту этого места.
04:21:53 22-06-2024
Гость (16:38:42 18-06-2024) Белые медведи там ходят в тундре. Бывал там в 2000 году, ког... Что за бред вы несёте, не морочьте людям голову. Белые медведи в Арктике, на Шпицбергене. В тундре Мурманской области только бурые медведи.
12:22:47 17-06-2024
Екатерина интересно проводит лето.
З-зависть.
16:01:01 17-06-2024
Чудесные фотокарточки. Очень понравилось!
15:03:11 19-06-2024
Не чего там делать! Распиаренное рекламщиками место. На самом деле: тундра, пустота, холодное и опасное для купания море, жуткие цены! Куда интереснее, например, Байкал, Камчатка, Поволжье, Валаам, Соловки, Приморье, Кавказ или Крым! Вместо бывшего когда-то успешным рыбколхоза, местные ушлые "коммерсы" понастроили гостиниц, для выдаивания из наивных туристов огромных денег за "пустоту"! Киты, которыми заманивают туда людей, могут появиться один раз в сезон, а могут и вовсе - ни разу! И то, с берега над водой видно только плавники. Подплывать к ним на катере опасно, в брачный сезон и на охоте они непредсказуемы. Не тратьте зря время и деньги.
22:35:54 19-06-2024
Олег (15:03:11 19-06-2024) Не чего там делать! Распиаренное рекламщиками место. На само...
Олег, мы были с друзьями в начале июня 2024 года. Киты стаей! Радовали нас, мы были аккуратны и тихо шли на катере, чтобы не пугать.
Места красивейшие.
Рестораны в Мурманске есть современные, с очень хорошей кухней и сервисом.
Териберка прекрасна своей естественностью и красотами.
Мы из Тюмени.
И нам было хо-ро-шо.
Рекомендую!
00:56:19 24-06-2024
Гость (11:09:25 17-06-2024) Ни комаров тебе, ни оводов, если с самолёта не выходить. Кр... Из квартиры не надо выходить.
20:28:37 26-06-2024
Олег (15:03:11 19-06-2024) Не чего там делать! Распиаренное рекламщиками место. На само... Олег, сиди на пруду и лови подлещиков. Если ты не знаешь Севера.