На краю света. Фоторепортаж из суровой, но прекрасной Териберки

Это там, где снимали "Левиафана"

17 июня 2024, 07:02, ИА Амител

Териберка и Баренцево море / Фото: Екатерина Смолихина

На краю Кольского полуострова, где суровая тундра встречается с Баренцевым морем, раскинулся поселок Териберка. Это место манит путешественников своей дикой красотой, северным сиянием и возможностью увидеть могучих китов. Попасть сюда можно из Мурманска на машине или автобусе. Зимой дорогу до Териберки часто заметает и доехать до поселка в эти периоды практически невозможно.

Особую популярность Териберки принес фильм Андрея Звягинцева "Левиафан", съемки которого проходили на этой территории. После этого Териберка превратилась в достаточно заметный туристический центр и практически возродилась из пепла. В поселке и его окрестностях за последние десять лет было построено около десяти гостиниц и отелей. Потоки туристов (кстати, не только из России) тут и летом, и зимой.

Смотрите фоторепортаж Екатерины Смолихиной из суровой и прекрасной Арктики.

Териберка и её окрестности / Фото: Екатерина Смолихина