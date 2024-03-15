Нарушений нет. Как в Алтайском крае проходит первый день голосования за президента

В ДЭГ уже приняли участие 60% алтайских избирателей, подавших заявление

15 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Первый день голосования на выборах президента в Алтайском крае проходит в штатном режиме: на утро 15 марта не было зарегистрировано ни одного нарушения. Об этом во время открытия информационного центра наблюдения за выборами сообщила глава крайизбиркома Ирина Акимова. Она также прокомментировала информацию о том, что на некоторых участках якобы не работала система видеонаблюдения.

Пять тысяч наблюдателей

В первый день голосования в Алтайском крае открылось 1684 избирательных участка, а также 17 временных, сообщила Ирина Акимова. Последние в основном открыты на базе медучреждений, четыре – в санаториях Белокурихи, один – в СИЗО № 1 Барнаула. На 287 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они расположены в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске.

Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента зарегистрировались 276 808 человек, что составляет 16% от общего числа избирателей. В системе "Мобильный избиратель" (можно голосовать не по месту прописки, а по месту пребывания) зарегистрировались более 23 тысяч человек. Большую часть из них составляют студенты, а также те, кто приехал в Алтайский край "на работу и отдых".

К работе приступили 75 территориальных избирательных комиссий в каждом городе и районе, из них шесть открыты в Барнауле. В наблюдении за выборами принимают участие 4,7 тысячи наблюдателей. Почти половину из них – две тысячи человек – назначила Общественная палата региона, 10% – политические партии, 50 человек – доверенные лица кандидатов. Акимова напомнила, что впервые на этих выборах наблюдатели могут следить за ходом голосования и подсчетом голосов не только на участковых избирательных комиссиях, но и территориальных.

"В Алтайском крае состоялось 10 таких назначений. Это позволит не только следить за избирательным процессом в формате видеофиксации, но и фактического контроля со стороны участников избирательного процесса", – сообщила Акимова.

За прозрачностью и легитимностью избирательного процесса будет следить центр общественного наблюдения, который заработал 15 марта. В нем принимают участие 75 человек – члены общественных палат региона, юристы, политологи, преподаватели вузов и студенты.

Провокации уже начали поступать

Глава избиркома также прокомментировала информацию, распространяемую в ряде телеграм-каналов, о том, что утром 15 марта в регионе якобы не работало видеонаблюдение на некоторых участках.

"Фейки начинают уже поступать о том, что камеры не работают и видеонаблюдение не ведется", – сказала Акимова.

Глава крайизбиркома подчеркнула, что все без исключения избирательные участки в Алтайском крае либо оборудованы средствами видеонаблюдения с трансляцией, либо на них установлены системы видеофиксации с полным видеоконтролем и сохранением информации. Она напомнила, что государственный контракт по видеонаблюдению на выборах заключен с "Ростелекомом".

"Это не мы придумали – тут поснимаем, тут не поснимаем. Это серьезная инфраструктура", – добавила Акимова.

Глава "Ростелекома" Сергей Лавренюк добавил, что все камеры работают в штатном режиме, но возможны прерывания трансляции: "Это техника. Аварийные бригады работают еще со вчерашнего дня", – заверил он.

Замгубернатора региона Денис Губин добавил, что в последнее время на территории Алтайского края распространялось большое количество фейков и недостоверной информации, "цель которой – ввести в заблуждение и испугать избирателя". По его словам, подобные действия являются результатом гибридной войны, "объявленной против России западными партнерами".

Чиновник подчеркнул, что центр общественного наблюдения за выборами – основной поставщик информации о ходе голосования и возможных нарушениях. Он призвал верить только официальным данным.