На церемонии вручения премии присутствует семья оппозиционера

13 марта 2023, 09:50, ИА Амител

Кадр из фильма "Навальный" (2022)

Фильм "Навальный" получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", сообщается в твиттере киноакадемии.

95-я церемония вручения главной кинопремии проходит в Лос-Анджелесе. На церемонии присутствует жена и дети оппозиционера Алексея Навального, который уже почти два года сидит в тюрьме.

Фильм-биография о нём охватывает события в период с лета 2020-го (когда он попал в больницу после отравления) по январь 2021 года.

Премьера картины состоялась 25 января 2022-го. В феврале текущего года лента получила премию BAFTA как лучшее документальное кино.