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"Навальный" получил "Оскар"

На церемонии вручения премии присутствует семья оппозиционера

13 марта 2023, 09:50, ИА Амител

Кадр из фильма "Навальный" (2022)
Кадр из фильма "Навальный" (2022)

Фильм "Навальный" получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", сообщается в твиттере киноакадемии.

95-я церемония вручения главной кинопремии проходит в Лос-Анджелесе. На церемонии присутствует жена и дети оппозиционера Алексея Навального, который уже почти два года сидит в тюрьме.

Фильм-биография о нём охватывает события в период с лета 2020-го (когда он попал в больницу после отравления) по январь 2021 года. 

Премьера картины состоялась 25 января 2022-го. В феврале текущего года лента получила премию BAFTA как лучшее документальное кино.

Комментарии 27

  • Поздравляю!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Мои поздравления!
    13 марта, Гость   Ответить
  • а есть видео как он верхонки шьет?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Ну теперь всем должно быть понятно, что вся эта история является натурными съемками для документалки. С последующей номинацией на Оскар.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Кого и с чем поздравляют первые двое комментаторов? Овального поздравили с тюремным сроком? Так поздно поздравлять, он уже давненько сидит. И еще сидеть будет. Режиссера фильма? А вы его родственники, чтобы поздравлять? Или вы его ярые поклонники? Может еще какие фильмы этого режиссера знаете?
    13 марта, Гость   Ответить
  • офигеть! пиндосы окончательно зашкварили бедолагу!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Фильм один и всразу Оскар Бесогоны и не мечтают о таком
    13 марта, Гость   Ответить
  • Кого и с чем поздравляют первые двое комментаторов? А ты чего пришел сюда, болезный? Желчь лишняя?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Бесогоны и не мечтают о таком------ А Навальный то правильно получил?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Кого и с чем поздравляют первые двое комментаторов? ------ хомячки на фамилию заагрились.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Американцы без сожаления избавляются от ставших ненужными вещей. Бен Ладен, куча главарей ИГ, Афганистан, теперь вон Навальный. Не удивлюсь, если от него избавятся с пользой для себя, например Навальный может "повеситься" или отравиться новичком. Какая вещь следующая, неужели страна великих копателей? Вроде рано еще, но все может быть.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Предсказуемо.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Не, в кинематографе политики нет......)))
    13 марта, Гость   Ответить
  • Ну срок-то за воровство и мошенничество он правильно получил.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Цирк.
    13 марта, Гость   Ответить
  • В любом случае, если бы власть была регулярно сменяемая, не было бы ни культа личности, ни жертв СВО, ни того разнузданного распила бюджета с откатами и заносами, что породило нашу неприкасаемую "элиту" с мультимиллионными состояниями в долларах США, ни той преступности, при которых приходится жить и уже понятно, что жить, а в последствии и выживать так придётся очень и очень долго. Но самое главное - не было бы войны!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Бесогоны и не мечтают о таком ... для сведения - у Бесогона есть Оскар. Вполне заслуженный. А эта поделка про Авального протрещит и будет забыта.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Отлично!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, лёлика не удалось грохнуть. теперь лёлик под круглосуточной охраной. когда пиндосы поняли, что грохнуть его получится, то по привычке стали насиловать политический труп.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Да если бы и удалось этому американскому выкормышу усесться в кремле - никто из простых "россиян" никакой разницы бы и не заметил. Смысл замены шила на мыло?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Реальная подстава. Теперь мсье Нэвельны оставалось жить считанные дни. По крайне мере темную ему точно устроят) Вообще пиндосы (как и впрочем родившиеся в России западенцы) никогда не умели просчитать Россию, которую умом не понять и аршином общим не измерить.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Ребятки, те кто тут исходит на дерьмо! Успокойтесь, Навальный никакой премии не получал. Получил премию фильм о нём. Фильм о том, как его отравили в Томске и о том, кто стоит за этими событиями. Режиссёр этой документалки и те, кто его продвигал - британская гражданка Певчих сотоварищи.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Навальный никакой премии не получал ---- теперь надо правильно передать маляву на ту сторону
    13 марта, Гость   Ответить
  • Так вот певчих его и траванула на заданию англичан.Кто в это не верит и ни за что на свете не поверит никогда.Ну что с теми тут поделать ))
    13 марта, Гость   Ответить
  • Удивительно наивный взгляд у молодёжи на капитализм с человеческим лицом.В том числе и на английский капитализм )
    13 марта, Гость   Ответить
  • А кто отравил Литвиненко?Путин отравил Литвиненко.А кто отравил Скрипаля?Путин отравил Скрипаля.Кто отравил дочку Скрипаля ?Путин отравил его дочку.Кто тогда отравил Навального?Путин отравил Навального.Причём боевым армейским веществом нервно-паралитического действия...
    13 марта, Гость   Ответить
  • А кто отравил Литвиненко? ну и т.д. - а эти утверждения уже на статью конкретно идут.
    13 марта, Гость   Ответить
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