25-этажный дом предлагают построить в Барнауле на месте незаконной автостоянки

Высотный дом в 25 этажей могут построить на Сулиме в Барнауле. Участок под будущий объект расположен на пересечении улиц Сухэ-Батора и Панфиловцев. Сейчас на площадке находится несанкционированная платная автостоянка, которую будущий девелопер ликвидирует.

Что известно об участке?

Землю под строительство ЖК (ул. Сухэ-Батора, 36) 15 марта 2022 года Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион. Территория подходит для возведения многоэтажного дома высотой до 75 метров (это приблизительно 25 этажей). Общая площадь участка составляет 0,5 га.

Автостоянка на ул. Сухэ-Батора, 39 / Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Сейчас на площадке, по данным городского справочника организаций 2ГИС, находится круглосуточная платная автостоянка, рассчитанная на 60 автомобилей.

«Земельный участок частично огорожен, используется под автостоянку, на участке расположены временные объекты, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, договоры на размещение нестационарных объектов не заключались», — сказано на сайте ведомства.

Начальная цена территории составляет 4,7 млн рублей. Это та сумма, которую край рассчитывает за неё получить. Если же участок будет интересен многим девелоперам, его стоимость может вырасти в несколько раз: победителем станет тот, кто сделает последнее максимальное предложение по цене.

Новости

Недвижимость Высотки в Южном, коттеджи во Власихе. 14 огромных участков для застройки нашли в Барнауле

Землю предоставляют в аренду на 10 лет 8 месяцев — это тот срок, в течение которого застройщик обязан построить дом. Итоги аукциона подведут 19 апреля.

Перспективные территории

Участок на ул. Сухэ-Батора, 36, в 2021 году попал в городской реестр земель, подходящих под строительство домов. Список сформировало региональное управление Росреестра по заданию правительства страны.

Ведомство нашло в городе девять крупных площадок, где можно возвести многоэтажки. Самая большая из них — квартал 800 га на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (для сравнения: площадь Железнодорожного района Барнаула — 1550 га). На нём, по подсчётам экспертов, можно возвести более 300 многоквартирных домов, а также несколько школ и детских садов.

Также в реестр попал квартал 2012, земли в посёлке Южном (ул. Мусоргского, 36), на Горе (четыре участка на ул. Нагорной, где сейчас работает компания «Строительная перспектива»).

Новости

Недвижимость "Это задел на будущее". Высотные дома планируют строить за поселком Спутник в Барнауле

О том, что краевая столица уже через несколько лет столкнётся с земельным кризисом, застройщики предупреждали около двух лет назад. Девелоперы просили чиновников города сформировать в Барнауле банк участков под жилищное строительство. В нём должен быть перечень территорий, которые подходят для застройки. Список, подготовленный Росреестром, — альтернатива банку, говорят строители. Однако он станет полезным только в том случае, если будет регулярно пополняться новыми участками.