Украли землю. Аграрий из Барнаула хочет наказать копателей, загадивших его участок

Бизнесмен утверждает, что понёс убытки на 5,3 млн рублей

06 июля 2023, 08:30, Антон Дегтярев

Вырытый овраг/ Фото: Екатерина Смолихина

Предприниматель Сергей Ефременко за одну ночь понес убытков примерно на 5,3 млн рублей. Неизвестные вырыли на его участке сельскохозяйственного назначения в Барнауле большую яму, вывезли плодородный грунт и засыпали строительным мусором. Сейчас в случившемся разбирается полиция, а бизнесмен опасается, что виновные понесут лишь легкое административное наказание, то есть заплатят штраф. При этом с "черными копателями" сталкиваются и другие предприниматели, рассказал хозяйственник amic.ru. По его словам, всё чаще неизвестные забирают с чужих земель грунт и вываливают мусор на чьей-либо территории, чтобы сэкономить деньги на утилизации отходов. Честные бизнесмены от таких дельцов страдают и терпят огромные убытки.

Что произошло?

Территория, о которой идёт речь, находится на проспекте Космонавтов — недалеко от барнаульского крематория. Её отдали Сергею Ефременко (а именно его фирме ООО "Тритикум") в аренду ещё в 1993 году на 53 года — чтобы он выращивал здесь картофель, пшеницу и другие культуры. Землю засеивали, однако два года назад злоумышленники "сняли" с участка Ефременко чёрный, плодородный грунт, и поэтому сейчас территория незасеянная. Тогда виновников нашли, но они выплатили лишь по две тысячи штрафа, говорит бизнесмен. Сейчас на земле Сергей Ефременко может только строить зерновые и комбикормовые склады или другие помещения. Однако и с этими стройками, видимо, придётся повременить.

Вечером, в 23 часа 27 июня 2023 года бизнесмену позвонил знакомый, который живёт рядом с его полем, и сообщил, что на территории Ефременко какие-то машины, свет фар, и "кто-то что-то там копает". Сергей Ефременко поехал созвал родственников, чтобы захватить злоумышленников.

"Они начали там копать, потому что место хорошее, с трассы его не видно, территория находится как бы под холмом. К тому же, они копали, когда стемнело. Как только я обо всём узнал, то приехал, поставил машину на выезде и пошёл к ним с фонарём. Они начали убегать, я позвонил зятю и попросил перекрыть дорогу, чтобы они никак не выскочили. Получается, мы вдвоем перекрыли пути объезда и заблокировали их. Моя дочь тоже машинам дорогу перегораживала", — рассказал Сергей Ефременко.

На место семья Ефременко вызвала ППС, ГАИ и другие службы. Два часа полицейские опрашивали нежданных гостей. Всего же у "копателей" было около 10 единиц техники, отметил Ефременко.

Сергей Ефременко/ Фото: Екатерина Смолихина

Ущерб — более пяти миллионов рублей

3 июля Сергею Ефременко полицейские сообщили, что передали дело в администрацию Индустриального района. Кроме того, предприниматель написал заявление в краевую прокуратуру, обратился к депутатам Госдумы и сообщил в надзорные органы, что раскопки произвёл не он. Сейчас хозяйственник ездит на арендованное поле каждый день и проверяет, чтобы туда внезапно никто не нагрянул.

Мужчина намерен добиться, чтобы виновные засыпали овраг обратно и вернули на место, по его словам, "украденные 10 тысяч кубометров земли". Общий ущерб он оценивает в 5,3 млн рублей.

"Чтобы мне всё это засыпать, необходимо, нанять транспорт, нужно платить за час три тысячи рублей за каждую технику, плюс я должен купить грунт и сюда завести. Кто-то с меня поимел денег, а земля государственная, у меня в аренде. Если всё снова спустится на штрафах, то это совсем ужасно… Если так воровать землю, а потом платить минимальные штрафы, можно стать миллионером", — возмущается он.

Бизнесмен отметил, что злоумышленники получили деньги как за землю, так и за утилизацию мусора и должны их вернуть. По мнению Сергея Ефременко организовал "раскопку" его участка некий Денис К. Именно ему позвонили пойманные за руку рабочие, когда их "заблокировала" семья Ефременно. Он же приехал на место. По словам Ефременко, мужчина уже пытался звонить ему после инцидента и предлагал пойти на мировую, то есть уговаривал Ефременко забрать заявление. Но хозяйственник отказался.

"Мне нужно, чтобы он всё восстановил. Организовать эти раскопки он смог, а восстановить не может. Говорит, что денег нет. А куда он дел деньги, которые получил? Цена всем ясна — за землю, за мусор, за глину, за утилизацию. Предлагает на мир пойти, чтобы никаких дел против него не возбуждали. Говорит, что потом всё восстановит. Интересно, когда потом? Сейчас я заберу заявление, а он не сделает ничего. Честному слову этому не верю", — отметил руководитель ООО "Тритикум".

























































Вырытый овраг на участке Сергея Ефременко/ Фото: Екатерина Смолихина

"Нашел козла отпущения"

Денис К., которого Сергей Ефременко обвиняет в случившемся, ответил amic.ru, что он "ничего на участке Ефременко не копал и никакой строительный мусор в яму не вываливал". Мужчина утверждает, что он вообще не бизнесмен, а частное лицо. И якобы он просто увидел яму в поле и решил свозить туда землю с участка своего товарища.

"Раскопал яму и сбросил туда строительный мусор кто-то другой. Кто — я не знаю. Мы всего лишь выгрузили землю с глиной туда. Он настаивает, что всё сделал я. Нашёл козла отпущения и пытается всё на меня повесить. Я привез только пару машин, за которые полагается административный штраф, оказался не в том месте и не в то время. А кто это сделал, мне неизвестно. Я там не сижу и не слежу, кто приезжает", — прокомментировал ситуацию мужчина.

Также он сообщил, что к нему из полиции пока никто не приходил. В случае чего он намерен отстаивать свою точку зрения, но готов встретиться с Ефременко и пойти с ним на мировую.

Наваленный мусор на другом участке Сергей Ефременко/ Фото: Екатерина Смолихина

"Преступники нас замучили"

Проблемы с "копателями" и незаконным мусором есть у многих арендаторов сельскохозяйственных земель, отметил Сергей Ефременко. По его словам, частники платят водителям за законную утилизацию мусора на свалке. Но часть шофёров предпочитает не ехать на полигон и не платить деньги за утилизацию, а вывалить всё за ближайшим кустом, отметил он. Таким образом, за пять рейсов можно заработать 15 тысяч рублей, а за месяц у них выходит более 150 тысяч рублей.

"На другой другой участок недавно кучу мусора так привезли, навалили много обрубков деревьев. Кто-то в городе спиливает обрубки и свозит сюда. А я только всё вычистил. Не поймал никого — а как тут поймаешь? И по заявлению никто ничего искать не будет. Все арендаторы полей говорят, что эти преступники нас замучили, в поле сыпят и сыпят", — пояснил он.

Те же, кто ещё и снимает грунт, наносят сельскохозяйственной земле непоправимый ущерб, отметил Сергей Ефременко. Ведь чтобы образовался один сантиметр чёрного грунта, нужно 100 лет. И на такой земле вырастить что-то становится трудно. Соответственно, хозяйственники несут колоссальные убытки и поля больше не приносят им прибыть.

При этом огородить участки от мусоровозов и "чёрных копателей" невозможно, отметил Ефременко. Во-первых, это трудно, потому что территории большие, а во-вторых "пятитонник" с ковшом спокойно может "сдвинуть" ограждения, отметил он. Поэтому и получается, что хозяйственники должны терпеть непрошенных гостей на своей территории и терять урожай.