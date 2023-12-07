Солнечное гало – оптическая иллюзия, которую можно наблюдать при особом стечении метеоусловий

07 декабря 2023, 13:20, ИА Амител

Солнечное гало 7 декабря / Фото: amic.ru

Солнечное гало могли наблюдать барнаульцы утром 7 декабря. Это оптическое явление, которое можно увидеть, как, например, в нашем случае, в морозную погоду при повышенной влажности. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.

Напомним, что вчера в столице края днем была плюсовая температура, а вечером уже пришли морозы. Продлятся они, по прогнозам синоптиков, почти всю следующую неделю. Одевайтесь теплее и будьте осторожны в гололед на дорогах и тротуарах.