Необычное природное явление появилось в небе над Барнаулом
Солнечное гало – оптическая иллюзия, которую можно наблюдать при особом стечении метеоусловий
07 декабря 2023, 13:20, ИА Амител
Солнечное гало 7 декабря / Фото: amic.ru
Солнечное гало могли наблюдать барнаульцы утром 7 декабря. Это оптическое явление, которое можно увидеть, как, например, в нашем случае, в морозную погоду при повышенной влажности. Свечение вокруг солнца образуется кристаллами льда, находящимися близко к поверхности Земли.
Напомним, что вчера в столице края днем была плюсовая температура, а вечером уже пришли морозы. Продлятся они, по прогнозам синоптиков, почти всю следующую неделю. Одевайтесь теплее и будьте осторожны в гололед на дорогах и тротуарах.
14:01:59 07-12-2023
Настолько необычное, что только по заголовку понятно, что гало
15:06:29 07-12-2023
А с обратной стороны земной плоскости это выглядит, как радуга. Там живут динозавры