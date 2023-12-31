Несколько сотен домов остались без света в пригороде Барнаула
Энергетики работают над устранением проблемы
31 декабря 2023, 10:49, ИА Амител
Из-за аварии на электросетях несколько сотен домов остались без света в пригороде Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В Ленинском районе без электроснабжения остались 3951 частный дом, котельные в с. Гоньба и п. Научный Городок, 16 многоквартирных жилых домов, один детский сад, школы, общежития, одно медицинское учреждение, 13 административных зданий", – сказано в сообщении.
Представители алтайского филиала "Россети Сибирь" отметили, что в ближайшие два дня в регионе ожидается непогода. Энергетики находятся в полной готовности.
По вопросам электроснабжения можно обращаться в контакт-центр по номеру: 8 800 220 02 20.
20:00:56 31-12-2023
То же мне герои. 85% получаемой прибыли себе в карман на личное содержание, а остальное на латание дыр в изношенных советских сетях и оборудовании вместо модернизации и их реконструкции, а также разработки новых технологий по передаче электроэнергии на расстояния.