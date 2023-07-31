Новая ливневка может появиться в Барнауле

Власти ищут подрядчика, который займется выполнением работ

31 июля 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Барнаула ищут компанию, которая возьмется за работу над прокладыванием новой ливневой канализации. Об этом сообщает "Толк".

Отмечается, что городская администрация планирует проложить коммуникацию длиной 1,4 километра. Работы будут проводиться на пересечении Павловского тракта с улицей Попова до улицы Солнечная Поляна.

Также сообщается, что на данном участке после дождей возникают проблемы с подтоплением, которые и должны будут решить новые коммуникации.