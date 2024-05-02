Нового начальника назначили в Алтайскую таможню

Полковник таможенной службы Олег Журавлев назначен начальником Алтайской таможни

02 мая 2024, 11:35, ИА Амител

Олег Журавлев / Фото: Алтайская таможня

Приказом ФТС России с 2 мая 2024 года на должность начальника Алтайской таможни назначен полковник таможенной службы Олег Журавлев, сообщили в региональном ведомстве.

"Стаж его службы в таможенных органах – 26 лет", – отметили в Алтайской таможне.

Олег Журавлев родился в 1973 году в Омской области. Имеет высшее техническое и юридическое образование, окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию Министерства внутренних дел РФ.

Службу в таможенных органах начал в 1998 году в Омской таможне. В разные годы он возглавлял таможенные посты Одесский и Аэропорт Омск, занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021-го был начальником Кемеровской таможни.

За безупречную службу награжден медалями "За усердие", "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудными знаками "Отличник таможенной службы", "Ветеран таможенной службы". Женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, в регион деятельности Алтайской таможни входят два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай.