Нового начальника назначили в Алтайскую таможню
Полковник таможенной службы Олег Журавлев назначен начальником Алтайской таможни
02 мая 2024, 11:35, ИА Амител
Приказом ФТС России с 2 мая 2024 года на должность начальника Алтайской таможни назначен полковник таможенной службы Олег Журавлев, сообщили в региональном ведомстве.
"Стаж его службы в таможенных органах – 26 лет", – отметили в Алтайской таможне.
Олег Журавлев родился в 1973 году в Омской области. Имеет высшее техническое и юридическое образование, окончил Омский государственный технический университет и Омскую академию Министерства внутренних дел РФ.
Службу в таможенных органах начал в 1998 году в Омской таможне. В разные годы он возглавлял таможенные посты Одесский и Аэропорт Омск, занимал должности заместителя и первого заместителя начальника Омской таможни. С сентября 2021-го был начальником Кемеровской таможни.
За безупречную службу награжден медалями "За усердие", "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудными знаками "Отличник таможенной службы", "Ветеран таможенной службы". Женат, воспитывает двух дочерей.
Напомним, в регион деятельности Алтайской таможни входят два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай.
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