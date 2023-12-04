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Новогодние ели за сотни тысяч рублей предлагают жителям Алтайского края

Можно купить и искусственное дерево, оно обойдётся дешевле

04 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Подготовка к Новому году потихоньку раскачивается, и в Алтайском крае уже начали продавать ели. Некоторые из них стоят сотни тысяч рублей, пишет "Толк".

На одном из сайтов объявлений житель Первомайского района предлагает за 100 тысяч купить живую голубую ель, которая может украсить парк или площадь.

Переплюнуло это объявление предложение из Барнаула, где за 200 тысяч рублей продают семиметровую ель. Продавец любезно готов помочь с доставкой.

Для тех, кому живые деревья не по нраву, есть варианты с искусственными. Их стоимость скромнее: от 7 до 20 тысяч рублей. 

Алтайский край Новый год
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Комментарии 6

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Наталия

21:40:09 04-12-2023

Обезумели просто....

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Гость

06:22:29 05-12-2023

Наталия (21:40:09 04-12-2023) Обезумели просто.... ... Не обезумели, а предлагают на любой кошелек.

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Гость

08:47:31 05-12-2023

...одна кукла по магазину ходит и орет: ващеее квест какой то. в прошлом году потратила на украшение 150 тыщщщщщ рублей !!! а в этом совсем брать нечего !! куда деньги девать !!?? караул... и чего им елки за 20тр ? купят не переживайте .

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Сергей

16:44:49 05-12-2023

Очень забавный наш город Б. В Москве с доставкой датская пихта Нормана 1.5м 7 тысяч рублей фантастически красивая спокойно стоит двве недели В городе Б просто привыкли богатеть на с убытков....

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Гость

18:32:16 05-12-2023

Сергей (16:44:49 05-12-2023) Очень забавный наш город Б. В Москве с доставкой датская пи... А шикарная сосна, которая стоит месяц и пускает новые побеги еще дешевле стоит.

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Гость

01:10:26 06-12-2023

Наталия (21:40:09 04-12-2023) Обезумели просто.... ... Да не обезумели, а охренели просто!

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