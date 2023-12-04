Новогодние ели за сотни тысяч рублей предлагают жителям Алтайского края
Можно купить и искусственное дерево, оно обойдётся дешевле
04 декабря 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подготовка к Новому году потихоньку раскачивается, и в Алтайском крае уже начали продавать ели. Некоторые из них стоят сотни тысяч рублей, пишет "Толк".
На одном из сайтов объявлений житель Первомайского района предлагает за 100 тысяч купить живую голубую ель, которая может украсить парк или площадь.
Переплюнуло это объявление предложение из Барнаула, где за 200 тысяч рублей продают семиметровую ель. Продавец любезно готов помочь с доставкой.
Для тех, кому живые деревья не по нраву, есть варианты с искусственными. Их стоимость скромнее: от 7 до 20 тысяч рублей.
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21:40:09 04-12-2023
Обезумели просто....
06:22:29 05-12-2023
Наталия (21:40:09 04-12-2023) Обезумели просто.... ... Не обезумели, а предлагают на любой кошелек.
08:47:31 05-12-2023
...одна кукла по магазину ходит и орет: ващеее квест какой то. в прошлом году потратила на украшение 150 тыщщщщщ рублей !!! а в этом совсем брать нечего !! куда деньги девать !!?? караул... и чего им елки за 20тр ? купят не переживайте .
16:44:49 05-12-2023
Очень забавный наш город Б. В Москве с доставкой датская пихта Нормана 1.5м 7 тысяч рублей фантастически красивая спокойно стоит двве недели В городе Б просто привыкли богатеть на с убытков....
18:32:16 05-12-2023
Сергей (16:44:49 05-12-2023) Очень забавный наш город Б. В Москве с доставкой датская пи... А шикарная сосна, которая стоит месяц и пускает новые побеги еще дешевле стоит.
01:10:26 06-12-2023
Наталия (21:40:09 04-12-2023) Обезумели просто.... ... Да не обезумели, а охренели просто!