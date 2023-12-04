Новогодние ели за сотни тысяч рублей предлагают жителям Алтайского края

Можно купить и искусственное дерево, оно обойдётся дешевле

04 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подготовка к Новому году потихоньку раскачивается, и в Алтайском крае уже начали продавать ели. Некоторые из них стоят сотни тысяч рублей, пишет "Толк".

На одном из сайтов объявлений житель Первомайского района предлагает за 100 тысяч купить живую голубую ель, которая может украсить парк или площадь.

Переплюнуло это объявление предложение из Барнаула, где за 200 тысяч рублей продают семиметровую ель. Продавец любезно готов помочь с доставкой.

Для тех, кому живые деревья не по нраву, есть варианты с искусственными. Их стоимость скромнее: от 7 до 20 тысяч рублей.