По словам эксперта, причин роста стоимости российских елок и сосен много

05 ноября 2024, 08:35, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодние елки подорожают на 10-20%. Если зимой 2023 года один из главных атрибутов праздника продавали в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024-го будет 1200-1500 рублей, пишет "Парламентская газета".

"Наша елка по совокупности причин подорожает, скорее всего, процентов на десять. Деревья наиболее ходового размера – от полутора до двух метров – будут стоить в пределах 2000-2500 рублей", – отметил владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев.

Причин роста стоимости российских елок и сосен много: от инфляции до подорожания топлива, складских помещений и роста зарплат в питомниках и у заготовителей.

Будут, конечно, продавать и благородные импортные пихты Нордмана. Растут они в Дании, Австрии, Польше, Германии и в других странах, а в Россию едут обходными путями, поэтому их стоимость во многом определяется издержками на логистику, помимо колебания курса евро.

"Если в прошлом году пихта обходилась примерно в восемь тысяч рублей за метр, то в этом будет уже ориентировочно от десяти тысяч", – уточнил эксперт.

По словам Пухарева, массовая торговля новогодними елками начнется уже с 20 декабря.