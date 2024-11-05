Новогодние елки ощутимо подорожают в России, а цены на импортные станут "заоблачными"
По словам эксперта, причин роста стоимости российских елок и сосен много
05 ноября 2024, 08:35, ИА Амител
Новогодние елки подорожают на 10-20%. Если зимой 2023 года один из главных атрибутов праздника продавали в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024-го будет 1200-1500 рублей, пишет "Парламентская газета".
"Наша елка по совокупности причин подорожает, скорее всего, процентов на десять. Деревья наиболее ходового размера – от полутора до двух метров – будут стоить в пределах 2000-2500 рублей", – отметил владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев.
Причин роста стоимости российских елок и сосен много: от инфляции до подорожания топлива, складских помещений и роста зарплат в питомниках и у заготовителей.
Будут, конечно, продавать и благородные импортные пихты Нордмана. Растут они в Дании, Австрии, Польше, Германии и в других странах, а в Россию едут обходными путями, поэтому их стоимость во многом определяется издержками на логистику, помимо колебания курса евро.
"Если в прошлом году пихта обходилась примерно в восемь тысяч рублей за метр, то в этом будет уже ориентировочно от десяти тысяч", – уточнил эксперт.
По словам Пухарева, массовая торговля новогодними елками начнется уже с 20 декабря.
08:49:58 05-11-2024
да и фиг с ними. уже лет 20 не покупаем
09:02:17 05-11-2024
Скажите, что еще не подорожало?! Зарплата не успевает за ценами. Ключевую ставку задрали по самое не могу, чтобы инфляцию сбить, а он нифига не сбивается. К концу года прогноз инфляции 8%, но все понимают, что она реально значительно больше. Набиуллину и всех экономистов на нары!
09:30:03 05-11-2024
ыть (09:02:17 05-11-2024) Скажите, что еще не подорожало?! Зарплата не успевает за цен... Слушайте, ну это даже не смешно. Что могут сделать экономисты с пикирующей экономикой? Только констатировать факт.
09:21:42 05-11-2024
все идёт по плану
09:28:00 05-11-2024
Вы еще скажите что это всё выборы в Америке виноваты.
10:01:17 05-11-2024
Розница пошла *2 от прошлого года.
11:56:02 05-11-2024
Покупаешь искусственную ель и наслаждаешься ей многие десятилетия- 👍
12:09:56 05-11-2024
Гость (11:56:02 05-11-2024) Покупаешь искусственную ель и наслаждаешься ей многие десяти... Если вы мужчина, то для вас и пиво нулевка и женщина надувная нормально? А если женщина, то дилдо зашибись?
14:31:51 05-11-2024
Гость (12:09:56 05-11-2024) Если вы мужчина, то для вас и пиво нулевка и женщина надувна... Маловато любителей резиновых женщин и дилдо отметилось. Жду еще минуса.
19:33:54 05-11-2024
Гость (14:31:51 05-11-2024) Маловато любителей резиновых женщин и дилдо отметилось. Жду ... Уроки сделал, ожидатель? А ну торопись.
19:45:20 05-11-2024
Гость (19:33:54 05-11-2024) Уроки сделал, ожидатель? А ну торопись. ... Завтра придешь в школу, проверю как ты уроки списываешь.
23:00:08 05-11-2024
Гость (19:45:20 05-11-2024) Завтра придешь в школу, проверю как ты уроки списываешь.... Санек, тебе самому еще учиться лет десять. Идаже после этого проверять не доверят: двоечник не потянет.
19:32:46 05-11-2024
Гость (12:09:56 05-11-2024) Если вы мужчина, то для вас и пиво нулевка и женщина надувна... Елкопродаватель, разлогинься
22:58:33 05-11-2024
Гость (12:09:56 05-11-2024) Если вы мужчина, то для вас и пиво нулевка и женщина надувна... Сынок, если для тебя тощая обдерганная маленькая елочка, спиленная ради прибыли бездельниками, уравнивается с женщиной, - страшно представить твоих женщин)
07:51:36 06-11-2024
Гость (22:58:33 05-11-2024) Сынок, если для тебя тощая обдерганная маленькая елочка, спи... Деточка, если для тебя искусственный ершик предпочтительнее натуральных веток, то про твои сексуальные предпочтения и так все ясно. Нежная латексная вагина или выбираешь в натуральную величину? А накачиваешь ртом или насос используешь? А может быть ты предпочитаешь вечно упругий дилдо.
12:11:51 05-11-2024
Гость (11:56:02 05-11-2024) Покупаешь искусственную ель и наслаждаешься ей многие десяти... Обратите внимание - 11.11 на ВБ наверняка будут скидки на искусственные вагины. Берите 2 - хватит на десятилетия
19:34:56 05-11-2024
Musik (12:11:51 05-11-2024) Обратите внимание - 11.11 на ВБ наверняка будут скидки на ис... Малыш, спокойнее) не обнаруживай свои личные симпатии, всем не интересно
21:58:32 05-11-2024
Гость (19:34:56 05-11-2024) Малыш, спокойнее) не обнаруживай свои личные симпатии, всем ... Карлсон, ты? Че, не дают? И за деньги?
22:57:06 05-11-2024
Musik (21:58:32 05-11-2024) Карлсон, ты? Че, не дают? И за деньги? ... Карлсон, как и ты, без денег: у родителей никак не допросится. Не завидуй) за деньги и тебе перепадет, когда появятся)
20:28:44 05-11-2024
Musik (12:11:51 05-11-2024) Обратите внимание - 11.11 на ВБ наверняка будут скидки на ис... и сколько Вам с момента покупки?
13:44:43 05-11-2024
Даром не нужна. Вобще какой... умник придумал губить многолетние деревья., чтобы поглазеть на них дома недельку и выбросить.
19:37:26 05-11-2024
Гость (13:44:43 05-11-2024) Даром не нужна. Вобще какой... умник придумал губить многоле... "Бызнэсмэны". А покупать придумали слепые) эти чахлые вчера еще живые елочки могут покупать разве что незрячие. Искусственная ель в десятки раз пышнее и зеленее.
13:46:33 05-11-2024
А что не подорожает!!!??? А!?
14:22:18 05-11-2024
Ëлку НЕ ПОКУПАЕМ! Обломитесь со своими подорожаниями)