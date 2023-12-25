Новогодний городок строят на площади Сахарова в Барнауле. Фото

Работы ведутся с 5 декабря

25 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается работа по строительству ледового городка на площади Сахарова. Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 17:00 29 декабря, где пройдет концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".

Отметим, что работы по возведению новогоднего городка ведутся с 5 декабря. Открыть проезд по проспекту Социалистическому планируют 15 января.

Ранее стало известно, что на Новый год в Барнауле не будет праздничного фейерверка. Городские власти приняли решение отказаться от салютов "по аналогии с другими региональными центрами.