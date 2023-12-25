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Новогодний городок строят на площади Сахарова в Барнауле. Фото

Работы ведутся с 5 декабря

25 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается работа по строительству ледового городка на площади Сахарова. Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 17:00 29 декабря, где пройдет концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь". 

Отметим, что работы по возведению новогоднего городка ведутся с 5 декабря. Открыть проезд по проспекту Социалистическому планируют 15 января. 

Ранее стало известно, что на Новый год в Барнауле не будет праздничного фейерверка. Городские власти приняли решение отказаться от салютов "по аналогии с другими региональными центрами.

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Комментарии 5

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Гость

07:50:52 26-12-2023

Как-то тухленько получается...

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Гость

08:08:34 26-12-2023

не фарш да...

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Гость

13:39:22 26-12-2023

Свои мастера ледовых скульптур с мировым именем почему-то работают где угодно по России, только не в крае родном, наверно не принимают здесь их инициативу и мастерство)

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Гость

14:05:36 26-12-2023

Не хотят достойно оплачивать. А вернее выигрывает тендер одна фирма и считает, что все сделает сама, зачем привлекать еще кого-то и еще и делиться

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Гость

14:13:35 26-12-2023

Где платят, там и работают.

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