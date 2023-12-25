Новогодний городок строят на площади Сахарова в Барнауле. Фото
Работы ведутся с 5 декабря
25 декабря 2023, 19:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле продолжается работа по строительству ледового городка на площади Сахарова. Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 17:00 29 декабря, где пройдет концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".
Отметим, что работы по возведению новогоднего городка ведутся с 5 декабря. Открыть проезд по проспекту Социалистическому планируют 15 января.
Ранее стало известно, что на Новый год в Барнауле не будет праздничного фейерверка. Городские власти приняли решение отказаться от салютов "по аналогии с другими региональными центрами.
Читайте также в сюжете: Новый год - 2024
07:50:52 26-12-2023
Как-то тухленько получается...
08:08:34 26-12-2023
не фарш да...
13:39:22 26-12-2023
Свои мастера ледовых скульптур с мировым именем почему-то работают где угодно по России, только не в крае родном, наверно не принимают здесь их инициативу и мастерство)
14:05:36 26-12-2023
Не хотят достойно оплачивать. А вернее выигрывает тендер одна фирма и считает, что все сделает сама, зачем привлекать еще кого-то и еще и делиться
14:13:35 26-12-2023
Где платят, там и работают.