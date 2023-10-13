Спортивные объекты должны появиться в течение 5,5 лет

13 октября 2023, 10:12, ИА Амител

Участок на ул.Антона Петрова, 263 / Фото: Яндекс Карты

Футбольное поле с манежем построят в поселке Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263 (пересечение с ул. Геодезической). Аукцион по продаже участка в 1,7 га прошел 12 октября. Интерес к лоту был настолько высок, что его стоимость в ходе торгов выросла в два раза.

В аукционе участвовали две компании ООО "Алтай Лада Плюс" (им владеет известный в Барнауле предприниматель Андрей Кутулуцкий), ООО "Лакстрон" (руководитель – Константин Болотов) и физлицо – Вячеслав Аман. В результате участок достался "Лакстрону" за 8,1 млн рублей (при начальной стоимости в 4,5 млн рублей).

Теперь в течение 5,5 лет инвестор должен построить манеж площадью от 5 до 10 тыс. квадратных метров и футбольное поле.

Сейчас участок пустует, покрыт небольшой растительностью. Рядом расположен частный сектор и поселок таунхаусов. Интересно, что по соседству с будущим спортивным объектом построят объект пожарной охраны.

Летом 2023 года Алтайкрайимущество обратилось с соответствующим предложением в городской комитет по строительству. Там ответили, что ведомство рекомендовало разработчикам проекта генплана (компании "Гипрогор") предусмотреть размещение в границах участка пожарного депо.



