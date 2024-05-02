Новый сорт алтайского подсолнечника начнут выращивать в РФ

Сорт под названием "Макс" внесли в реестр селекционных достижений России

02 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Поле подсолнечников / Фото: unsplash.com

В России начнут выращивать новый сорт подсолнечника "Макс", выведенный алтайскими селекционерами из "СибАгроЦентра" и научно-производственного объединения "Алтай", сообщили в краевом Минсельхозе.

Сорт относится к категории крупноплодных кондитерских, который созревает в среднем за 110 дней в условиях Алтайского края, а также имеет высокую масличность (49%) и урожайность: в Западно-Сибирском регионе в период испытаний в среднем удалось собрать 19,9 центнера с гектара, а на отдельных участках – 36,7 центнера.

Как подчеркнули в ведомстве, сорт уже внесли в реестр селекционных достижений России и разрешили для возделывания.