Новый сорт алтайского подсолнечника начнут выращивать в РФ
Сорт под названием "Макс" внесли в реестр селекционных достижений России
02 мая 2024, 09:15, ИА Амител
В России начнут выращивать новый сорт подсолнечника "Макс", выведенный алтайскими селекционерами из "СибАгроЦентра" и научно-производственного объединения "Алтай", сообщили в краевом Минсельхозе.
Сорт относится к категории крупноплодных кондитерских, который созревает в среднем за 110 дней в условиях Алтайского края, а также имеет высокую масличность (49%) и урожайность: в Западно-Сибирском регионе в период испытаний в среднем удалось собрать 19,9 центнера с гектара, а на отдельных участках – 36,7 центнера.
Как подчеркнули в ведомстве, сорт уже внесли в реестр селекционных достижений России и разрешили для возделывания.
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