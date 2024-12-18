О среднем размере больничного в 2025 году рассказал российский экономист
Ежедневные выплаты составят около 2 тыс. рублей в день при зарплате примерно 100 тыс. рублей
18 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
В 2025 году средний размер ежедневного пособия по нетрудоспособности составит около 2 тыс. рублей. Это будет возможно при средней зарплате гражданина почти 100 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.
"Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году, – почти 100 тысяч рублей", – заявил Ляшок.
По словам эксперта, в России предлагают достаточно щедрые больничные, если сравнивать их с развитыми и развивающимися странами. Это стало возможным из-за сохранения советской модели защиты трудящихся.
Однако она распространяется далеко не на всех работников, что до сих пор остается проблемой. Большинство сотрудников малого бизнеса и неформального сектора выплаты по больничному получать не смогут.
09:30:10 18-12-2024
Ого! В 2025 году, наша с вами средняя зарплата должна будет составить 100 косарей. А как она это сделает?
09:45:12 18-12-2024
Гость (09:30:10 18-12-2024) Ого! В 2025 году, наша с вами средняя зарплата должна будет ... средняя моя с вашей - таки да. и даже больше.
но ваша будет вашей, а моя останется у меня.
10:37:12 18-12-2024
Что-то непонятно как он считает. При 100% оплате больничного листа 2 тысячи в день * 30 дней = 60 тысяч рублей, а зп в 100% это 100 тысяч рублей. Понапокупают дипломов, "эксперты"
10:43:52 18-12-2024
У меня как раз почти средняя, 95тр. Вся белая, стаж более 10 лет. Не давно был на больничном 6 дней, выплатили 18тр. т.е. 3тр в день. Т.е. за 30 дней, я бы теоретически получил 90. Как считал этот эксперт не понятно.
13:15:20 18-12-2024
Этот эксперт из всоего кармана плтит? Каждый официально трудоустроенный отчисляет в социальный фонд. Они чего лезут в мой карман? Денег не хватает? По словам эксперта, в России предлагают достаточно щедрые больничные, если сравнивать их с развитыми и развивающимися странами - мы еще развиваемся. 30 лет как.....