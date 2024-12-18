Ежедневные выплаты составят около 2 тыс. рублей в день при зарплате примерно 100 тыс. рублей

18 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В 2025 году средний размер ежедневного пособия по нетрудоспособности составит около 2 тыс. рублей. Это будет возможно при средней зарплате гражданина почти 100 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.

"Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году, – почти 100 тысяч рублей", – заявил Ляшок.

По словам эксперта, в России предлагают достаточно щедрые больничные, если сравнивать их с развитыми и развивающимися странами. Это стало возможным из-за сохранения советской модели защиты трудящихся.

Однако она распространяется далеко не на всех работников, что до сих пор остается проблемой. Большинство сотрудников малого бизнеса и неформального сектора выплаты по больничному получать не смогут.