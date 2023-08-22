Обнаружены тела шестерых участников экскурсии по подземным коллекторам в Москве

Спасатели продолжают поиск еще двух пропавших

22 августа 2023, 11:15, ИА Амител

В Москве обнаружили тела шестерых человек, участвовавших в экскурсии по подземным московским коллекторам, сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, во время экскурсии начался ливень, вода в коллекторах слишком резко поднялась, спастись шансов не было. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц.

Пропали восемь человек. Достали два тела 63-летних супругов, 34-летней женщины и трех подростков - 17, 15 и 15 лет.

"Спасатели продолжают поиск тел экскурсовода и мужчины, который на экскурсию пошел с дочерью и племянником", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из организаторов смертельной экскурсии по подземным коллекторам.