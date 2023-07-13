Обработку от комаров начали в парке "Изумрудный"
Провести дезинсекцию раньше мешали дожди
13 июля 2023, 14:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В барнаульском парке "Изумрудный" в ночь с 12 на 13 июля начали обработку территории от комаров. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на управляющего парком Владислава Вакаева.
Отмечается, что начать дезинсекцию раньше мешали дожди. Завершить работы планируют следующей ночью.
Вакаев добавил, что проводить обработку территорий можно только в то время, когда в парке нет посетителей.
Ранее сообщалось, что повторную обработку улиц от комаров провели в Барнауле.
16:48:09 13-07-2023
Чтобы новость была полезной, напишите ЧЕМ будут обрабатывать, ибо уже 3 раза дома обрабатывал, их прошлые средства не берут вообще
00:19:20 14-07-2023
А чё от комаров, когда мошка? Комаров в этом году раз два и нет, они все утонули. От мошки стоило бы.
00:22:02 14-07-2023
Это что.вот если от города отъехать 50 км.там комары в сёлах не дают покоя никому собакам,животным.вечером ничего делать нельзя и никто в сёлах не травит