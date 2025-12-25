Бастрыкин взял на контроль дело об остановке сердца восьмилетней девочки на Алтае
У прибывшей к ребенку скорой был неисправен дефибриллятор
25 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после гибели восьмилетней девочки в Новоалтайске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
«В декабре текущего года в связи с возникновением у малолетней болей в спине мать вызвала бригаду медиков, однако в госпитализации неоднократно было отказано. Спустя непродолжительное время состояние здоровья ребенка резко ухудшилось. Прибывшие медицинские работники не смогли оказать экстренную помощь в связи с неисправностью дефибриллятора, в результате чего она скончалась», – говорится в сообщении.
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования у руководителя регионального управления СК Игоря Колесниченко. Центральный аппарат ведомства поставил исполнение поручения на контроль.
Напомним, девочка пожаловалась на боль в спине, после чего врачи поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника", хотя рентген не выявил отклонений. Дома состояние девочки стало ухудшаться, температура опустилась до 33°C. Родители вызвали медиков, но те рекомендовали продолжить лечение и уехали.
считаю Попов, как чиновник отвечающий за медицину должен сложить с себя полномочия добровольно
Добровольно? Ха!!! Этот зубами и ручонками так вцепился, что добровольно никак не получится.
Гость (01:00:19 26-12-2025) лично знаете? готовы дать развернутое интервью? ваш IP адрес... Ну так приезжай, раз определился, жду!
Ты даже ни капли не стесняешься своей тупости! Обратись в клинику Эрдмана, определяльщик АйПи. Хотя, это уже бесполезно.
23:32:43 25-12-2025
Мне вот интересно, по каким основаниям Бастрыкин берет на контроль дела? Моей супруге в июне была оказана некачественная медицинская помощь, в итоге она стала глубоким инвалидом, и в последствии скончалась. Мной было написано заявление в СУСК по центральному району г. Барнаула, в итоге так никто жале и не позвонил ни разу, никто не понес ответственности, и Бастрыкин не взял на контроль это дело…. Странно как-то…