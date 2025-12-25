Бастрыкин взял на контроль дело об остановке сердца восьмилетней девочки на Алтае

У прибывшей к ребенку скорой был неисправен дефибриллятор

Председатель российского Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после гибели восьмилетней девочки в Новоалтайске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«В декабре текущего года в связи с возникновением у малолетней болей в спине мать вызвала бригаду медиков, однако в госпитализации неоднократно было отказано. Спустя непродолжительное время состояние здоровья ребенка резко ухудшилось. Прибывшие медицинские работники не смогли оказать экстренную помощь в связи с неисправностью дефибриллятора, в результате чего она скончалась», – говорится в сообщении.

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования у руководителя регионального управления СК Игоря Колесниченко. Центральный аппарат ведомства поставил исполнение поручения на контроль.

Напомним, девочка пожаловалась на боль в спине, после чего врачи поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника", хотя рентген не выявил отклонений. Дома состояние девочки стало ухудшаться, температура опустилась до 33°C. Родители вызвали медиков, но те рекомендовали продолжить лечение и уехали.