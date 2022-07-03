Барнаульцев попросили быть внимательными и не сбивать белочек на дорогах
Жители, неравнодушные к судьбе зверьков, отметили, что о жизни белочек стоит подумать и администрациям городских парков
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказал историю о двух сбитых белках. Горожанка попросила водителей быть внимательнее, чтобы не лишать животных жизни.
«29 июня около 19 часов на ул. Островского, в нескольких метрах от Антона Петрова, были сбиты две белки — взрослая и детёныш. Взрослая белка погибла сразу. Бельчонок жил ещё несколько часов. Я увидела молодую девушку в слезах, рядом с ней на земле лежал бельчонок, ещё дышал. Девушка объяснила, что перенесла его с проезжей части», — рассказала женщина.
Она также добавила, что некоторое время до этого она видела, как белка пыталась попасть на территорию парка, но не смогла, из-за того что бетонный забор был сильно высоким.
«Если бы учреждения, в чьём ведомстве находится территория парка, поставили ограждение, — хотя бы металлическую сетку, — на том участке, из которого белки выбегают на проезжую часть дороги, можно было бы сохранить немало жизней этих зверьков, а также оградить от душевной боли детей и взрослых, которые становятся свидетелями печальных историй, подобных той, что увидела я», — написала девушка в сообществе Barnaul22.