Барнаульцев попросили быть внимательными и не сбивать белочек на дорогах

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказал историю о двух сбитых белках. Горожанка попросила водителей быть внимательнее, чтобы не лишать животных жизни.

«29 июня около 19 часов на ул. Островского, в нескольких метрах от Антона Петрова, были сбиты две белки — взрослая и детёныш. Взрослая белка погибла сразу. Бельчонок жил ещё несколько часов. Я увидела молодую девушку в слезах, рядом с ней на земле лежал бельчонок, ещё дышал. Девушка объяснила, что перенесла его с проезжей части», — рассказала женщина.

Она также добавила, что некоторое время до этого она видела, как белка пыталась попасть на территорию парка, но не смогла, из-за того что бетонный забор был сильно высоким.