ЦБ РФ рекомендовал не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам

Центробанк рекомендовал не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте регулятора.

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие», — заявили в ЦБ РФ.

Также кредитным организациям советовали не начислять неустойку по договорам, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Аналогичное право есть и у близких родственников таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. Указанные реструктуризации не должны рассматриваться как ухудшающие кредитную историю.

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Вопрос дня Как будут оплачивать ипотеку те, кто попал под мобилизацию?

В ЦБ подчеркнули, что в дальнейшем подобные нормы могут закрепить в законах.