Россияне пожаловались на массовый сбой в приложении Сбербанка

Проблемы коснулись как частных клиентов, так и представителей бизнеса

17 марта 2026, 13:02, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Во вторник, 17 марта, клиенты Сбербанка по всей стране столкнулись с масштабным техническим сбоем в работе онлайн‑сервисов.

Как сообщает сайт детектора сбоев, в 08:14 начался резкий наплыв жалоб. Тысячи россиян сообщили, что не могут войти в мобильное приложение и веб‑версию банка, чтобы получить доступ к своим счетам. 

Предприниматели особенно остро ощутили последствия сбоя — платформа "Сбербанк Бизнес Онлайн" оказалась недоступна, что парализовало проведение утренних финансовых операций, традиционно самых активных по объему платежей.

Сбои зафиксировали в разных регионах России. Лидером по числу жалоб оказался Ямало‑Ненецкий автономный округ, откуда поступил 41% всех обращений.

Местные жители сообщали о полной невозможности авторизоваться в системе, что особенно критично с учетом удаленности населенных пунктов и дефицита отделений банка.

Значительное число претензий поступило также из Санкт‑Петербурга (15%), Ленинградской области (13%), Приморского края (10%) и Рязанской области (5%).

Пользователи описывали разнообразные проявления неполадок. Одни не могли запустить мобильное приложение, другие видели на экране ошибки при попытке авторизации, третьи сталкивались с неработоспособностью отдельных функций онлайн‑банкинга. 

Среди наиболее частых проблем — отсутствие доступа к приложению, невозможность войти в личный кабинет и сбои при работе со "Сбербанк Бизнес Онлайн". 

Анализ обращений по типам устройств показал, что неполадки затрагивают пользователей обеих основных платформ. Владельцы гаджетов на Android жаловались на проблемы в 66,3% случаев, на iOS — в 32,7%. 

В соцсетях ситуация вызвала бурное обсуждение. Клиенты выразили недовольство и отметили, что подобные инциденты повторяются не в первый раз. Многие потребовали от банка усилить контроль за стабильностью цифровых сервисов, чтобы предотвратить новые сбои и не допускать нарушения привычного ритма финансовых операций.

Сбербанк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 11

Гость

13:04:17 17-03-2026

Наличка становится все ценней

Гость

13:07:54 17-03-2026

вот ведь. наверное школьник обормот вирус написал и запустил.... и такая каша заварилась...

Гость

13:11:54 17-03-2026

Греф наличку снимал на строительство казино гастарбайтеры аванс попросили.

Гость

13:26:37 17-03-2026

Вот прям сейчас проверил - действительно не работает.

Гость

13:28:29 17-03-2026

нет сбера. нет траблов.

Я не Бот

13:33:55 17-03-2026

На 13:33 — всё работает. Пользуйтесь, я всё снял)))

Гость

13:36:16 17-03-2026

все для вашей безопастности

Гость

13:57:48 17-03-2026

Работает

Гость

13:58:35 17-03-2026

Мах тоже не алё уже несколько часов

Гость

14:21:36 17-03-2026

Гость (13:58:35 17-03-2026) Мах тоже не алё уже несколько часов... Если бы Макс был не в алё, то такой уже писк подняли, потому что общаться так-то негде, кроме как с ним.
Инет проверь.

Гость

19:12:10 17-03-2026

Так приложения то в раздаче нет уже давно

