Россияне пожаловались на массовый сбой в приложении Сбербанка

Проблемы коснулись как частных клиентов, так и представителей бизнеса

17 марта 2026, 13:02, ИА Амител

Во вторник, 17 марта, клиенты Сбербанка по всей стране столкнулись с масштабным техническим сбоем в работе онлайн‑сервисов.

Как сообщает сайт детектора сбоев, в 08:14 начался резкий наплыв жалоб. Тысячи россиян сообщили, что не могут войти в мобильное приложение и веб‑версию банка, чтобы получить доступ к своим счетам.

Предприниматели особенно остро ощутили последствия сбоя — платформа "Сбербанк Бизнес Онлайн" оказалась недоступна, что парализовало проведение утренних финансовых операций, традиционно самых активных по объему платежей.

Сбои зафиксировали в разных регионах России. Лидером по числу жалоб оказался Ямало‑Ненецкий автономный округ, откуда поступил 41% всех обращений.

Местные жители сообщали о полной невозможности авторизоваться в системе, что особенно критично с учетом удаленности населенных пунктов и дефицита отделений банка.

Значительное число претензий поступило также из Санкт‑Петербурга (15%), Ленинградской области (13%), Приморского края (10%) и Рязанской области (5%).

Пользователи описывали разнообразные проявления неполадок. Одни не могли запустить мобильное приложение, другие видели на экране ошибки при попытке авторизации, третьи сталкивались с неработоспособностью отдельных функций онлайн‑банкинга.

Среди наиболее частых проблем — отсутствие доступа к приложению, невозможность войти в личный кабинет и сбои при работе со "Сбербанк Бизнес Онлайн".

Анализ обращений по типам устройств показал, что неполадки затрагивают пользователей обеих основных платформ. Владельцы гаджетов на Android жаловались на проблемы в 66,3% случаев, на iOS — в 32,7%.

В соцсетях ситуация вызвала бурное обсуждение. Клиенты выразили недовольство и отметили, что подобные инциденты повторяются не в первый раз. Многие потребовали от банка усилить контроль за стабильностью цифровых сервисов, чтобы предотвратить новые сбои и не допускать нарушения привычного ритма финансовых операций.



