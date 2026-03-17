В Алтайском крае выявили сразу пять случаев бешенства. Где ввели карантин

Ограничения снимут лишь через 60 дней после ликвидации последствий заболевания

17 марта 2026, 13:11, ИА Амител

Карантин / Бешенство / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зарегистрированы еще пять новых случаев бешенства. Согласно указам губернатора от 13 марта, в ряде населенных пунктов введен карантин.

Болезнь выявили в следующих населенных пунктах: поселок Северный (Первомайский район), поселок Коминтерн (Волчихинский район), село Новофирсово (Курьинский район), село Мамонтово (Мамонтовский район), а также село Баево (Баевский район).

С начала 2026 года общее число зафиксированных очагов бешенства в регионе достигло 27. В 2025-м на территории Алтайского края было зарегистрировано 29 случаев. Эксперты связывали резкий рост заболеваемости с увеличением численности лисиц.

Карантинные ограничения, введенные в связи с бешенством, будут сняты лишь через 60 дней после ликвидации последствий заболевания. Ситуация остается на контроле профильных служб, поскольку текущая динамика указывает на вероятность нового антирекорда по числу очагов бешенства в регионе.