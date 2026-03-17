В Алтайском крае выявили сразу пять случаев бешенства. Где ввели карантин
17 марта 2026, 13:11, ИА Амител
В Алтайском крае зарегистрированы еще пять новых случаев бешенства. Согласно указам губернатора от 13 марта, в ряде населенных пунктов введен карантин.
Болезнь выявили в следующих населенных пунктах: поселок Северный (Первомайский район), поселок Коминтерн (Волчихинский район), село Новофирсово (Курьинский район), село Мамонтово (Мамонтовский район), а также село Баево (Баевский район).
С начала 2026 года общее число зафиксированных очагов бешенства в регионе достигло 27. В 2025-м на территории Алтайского края было зарегистрировано 29 случаев. Эксперты связывали резкий рост заболеваемости с увеличением численности лисиц.
Карантинные ограничения, введенные в связи с бешенством, будут сняты лишь через 60 дней после ликвидации последствий заболевания. Ситуация остается на контроле профильных служб, поскольку текущая динамика указывает на вероятность нового антирекорда по числу очагов бешенства в регионе.
14:00:01 17-03-2026
И чё там с лисицами? Поди специальную "Ласку" для рыжих открыли, отстреливать ни-ни!
14:11:20 17-03-2026
По-любому мутят что-то против местных фермеров. Враги народа
20:04:40 17-03-2026
Гость (14:11:20 17-03-2026) По-любому мутят что-то против местных фермеров. Враги народа... Какие там в фермеры в Баево? Там село на 15 минут ходьбы. Кругом поля, до городов далековато. Они по зерновым в основном.
14:26:53 17-03-2026
А чо там с коровами, которых объявили больными?
17:01:44 17-03-2026
Кажется что само так распространиться не могло...
23:06:40 17-03-2026
Гость (17:01:44 17-03-2026) Кажется что само так распространиться не могло...... С самолетов химтрейлы распыляли?
23:28:55 18-03-2026
К нам на участок заходила бешеная лиса мы звонили в ветслужбу нам сказали чё хотите то и делайте с ней. Вот как так можно а?