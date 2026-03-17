НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае выявили сразу пять случаев бешенства. Где ввели карантин

Ограничения снимут лишь через 60 дней после ликвидации последствий заболевания

17 марта 2026, 13:11, ИА Амител

Карантин / Бешенство / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае зарегистрированы еще пять новых случаев бешенства. Согласно указам губернатора от 13 марта, в ряде населенных пунктов введен карантин.

Болезнь выявили в следующих населенных пунктах: поселок Северный (Первомайский район), поселок Коминтерн (Волчихинский район), село Новофирсово (Курьинский район), село Мамонтово (Мамонтовский район), а также село Баево (Баевский район).

С начала 2026 года общее число зафиксированных очагов бешенства в регионе достигло 27. В 2025-м на территории Алтайского края было зарегистрировано 29 случаев. Эксперты связывали резкий рост заболеваемости с увеличением численности лисиц.

Карантинные ограничения, введенные в связи с бешенством, будут сняты лишь через 60 дней после ликвидации последствий заболевания. Ситуация остается на контроле профильных служб, поскольку текущая динамика указывает на вероятность нового антирекорда по числу очагов бешенства в регионе.

Алтайский край бешенство карантин

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:00:01 17-03-2026

И чё там с лисицами? Поди специальную "Ласку" для рыжих открыли, отстреливать ни-ни!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:20 17-03-2026

По-любому мутят что-то против местных фермеров. Враги народа

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:40 17-03-2026

Гость (14:11:20 17-03-2026) По-любому мутят что-то против местных фермеров. Враги народа... Какие там в фермеры в Баево? Там село на 15 минут ходьбы. Кругом поля, до городов далековато. Они по зерновым в основном.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:53 17-03-2026

А чо там с коровами, которых объявили больными?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:44 17-03-2026

Кажется что само так распространиться не могло...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:40 17-03-2026

Гость (17:01:44 17-03-2026) Кажется что само так распространиться не могло...... С самолетов химтрейлы распыляли?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

23:28:55 18-03-2026

К нам на участок заходила бешеная лиса мы звонили в ветслужбу нам сказали чё хотите то и делайте с ней. Вот как так можно а?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров