Адвокаты фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловали приговор

Кто именно подал жалобу на вердикт суда, неизвестно

17 марта 2026, 12:56, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Один из участников процесса сообщил РИА Новости, что защита ряда фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обжаловала вынесенный судом приговор.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — уточнил собеседник агентства.

При этом он не назвал конкретных лиц, решивших оспорить вердикт. Напомним, 12 марта 2‑й Западный окружной военный суд вынес решение по делу о теракте.

Из 19 фигурантов 15 человек получили приговоры: четверо исполнителей — Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализоду*, Мухаммадсобр Файзов* и Шамсидин Фаридуни* — были приговорены к пожизненному заключению. Еще четверым обвиняемым назначили сроки лишения свободы от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года.

В отношении шести других фигурантов расследование продолжается: они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Суд также постановил взыскать с осужденных более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших.

По данным Следственного комитета, теракт был совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической обстановки в России. В настоящий момент ведется розыск двух организаторов и четырех террористов, причастных к нападению.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" в Красногорске Московской области произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие ворвались в здание, открыли стрельбу из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. В результате атаки погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 человек получили ранения и травмы.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности