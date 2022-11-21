Франк поздравил работников налоговых органов Барнаула с профессиональным праздником
Глава города пожелал сотрудникам крепкого здоровья, счастья и благополучия
21 ноября 2022, 11:01, Никита Черников
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, сообщается на сайте мэрии.
По словам градоначальника, барнаульских налоговиков отличает высокий профессионализм, ответственность и принципиальность. Он также добавил, что от качества их работы во многом зависит пополнение бюджета, развитие экономики и социальной сферы города, эффективная реализация государственных программ и национальных проектов, а также качество жизни земляков.
«Ваше внимательное и уважительное отношение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту налоговой культуры и правосознания жителей города. Благодарю вас за службу, трудолюбие и верность долгу! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Франк.
Отметим, что День работника налоговых органов РФ отмечается в стране ежегодно 21 ноября.
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