Франк поздравил работников налоговых органов Барнаула с профессиональным праздником

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, сообщается на сайте мэрии.

По словам градоначальника, барнаульских налоговиков отличает высокий профессионализм, ответственность и принципиальность. Он также добавил, что от качества их работы во многом зависит пополнение бюджета, развитие экономики и социальной сферы города, эффективная реализация государственных программ и национальных проектов, а также качество жизни земляков.

«Ваше внимательное и уважительное отношение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту налоговой культуры и правосознания жителей города. Благодарю вас за службу, трудолюбие и верность долгу! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Франк.

Отметим, что День работника налоговых органов РФ отмечается в стране ежегодно 21 ноября.