Школьница из Новосибирска завоевала корону на всероссийском конкурсе "Душа России"

В отличие от традиционных конкурсов красоты, этот проект нацелен на раскрытие внутреннего мира участниц

10 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Татьяна Янкайтис ( в центре) Фото: https://vk.com/nastavniki_rossii

Татьяна Янкайтис из Новосибирска, обладательница титула "Мисс Сибирь", завоевала победу в номинации "Юная душа России" на всероссийском конкурсе "Душа России", финал которого состоялся в Крыму 5 апреля. Об этом рассказали в образовательном центре Новосибирска "Горностай", где учится победительница.

"Душа России" отличается от традиционных конкурсов красоты: его задача — раскрыть внутренний мир участниц, их отношение к семье, малой родине и духовным ценностям.

В течение недели конкурсантки участвовали в образовательных мастер‑классах, творческих встречах и фотосессиях, конкурсных испытаниях, в том числе представляли социально значимые проекты и проходили личное собеседование с жюри.

В рамках проекта "Любовь к малой родине" Татьяна презентовала фильм о новосибирском Академгородке, что и принесло ей победу в номинации.

Сейчас Татьяна учится в 10‑м классе школы "Горностай", серьезно занимается спортивной аэробикой — она кандидат в мастера спорта и входит в сборную Новосибирской области. В будущем девушка мечтает освоить профессию врача‑стоматолога, получить звание мастера спорта и побывать в разных уголках мира.

Ранее сообщалось, что в престижном и старейшем конкурсе красоты "Мисс Европа" победу одержала омичка. Для своего выхода она подготовила специальный наряд.