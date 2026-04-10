"Забрал даже трусы". Вор обчистил квартиру глухонемого новосибирца после знакомства в баре

Новый знакомый пришел в гости к сибиряку, чтобы продолжить застолье, но на следующий день хозяин обнаружил, что его обокрали

10 апреля 2026, 15:39, ИА Амител

Вор оставил свою одежду в квартире жертвы / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

В Новосибирске 36‑летний глухонемой мужчина стал жертвой вора после случайного знакомства в баре. Подробности истории передает издание "КП-Новосибирск".

Дмитрий познакомился с одним из посетителей в пивном заведении — новосибирец с детства глухонемой и общается с помощью жестов и переписки.

«Дима ведет свои блокноты, и они сидели, переписывались в блокноте. Когда бар закрылся, этот парень предложил Диме продолжить застолье. В итоге они пошли домой к Диме, — рассказал Иван, друг Дмитрия. — Вор, видимо, увидел жертву: что человек хорошо одет, в каком‑то смысле беспомощный. Гость Диму напоил, а когда Дима сказал, что хочет спать, тот ответил: "Я чуть‑чуть посижу и пойду"».

Мужчина лег спать, а утром обнаружил, что из квартиры пропали техника, одежда и личные вещи. По словам Ивана, преступник забрал рюкзак, MacBook, iPad, iPhone, ботинки, куртку, шапку, трусы, кошелек с транспортными и кредитными картами, а также жесткий диск с фильмами и сериалами.

Общий ущерб оценили более чем в 100 тысяч рублей. После случившегося Дмитрий обратился за помощью к другу, и они вызвали полицию.

«Приехал следователь, приехал криминалист, приехал кинолог. Всю квартиру засыпали порошком, снимали отпечатки пальцев. Все это длилось два‑три часа. Следователь все записала, заявление приняли», — поделился Иван.

Позже Ивану прислали фотографию предполагаемого жулика. На следующий день он показал снимок Дмитрию — тот подтвердил, что это он. Более того, потерпевший случайно столкнулся с вором снова:

«Дима зашел за покупками и увидел этого парня в том же баре, где они познакомились. Попытался его схватить, но сотрудница, которая была сзади, подумала, что Дима пьян, потому что он не может разговаривать. В итоге тот выскочил и убежал», — рассказывает Иван.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия. Как уточнили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого нашли по горячим следам и он уже признался в содеянном.