Павел Дуров: "шифрование" в WhatsApp* — это крупнейший обман в истории

Основатель Telegram заявил, что мессенджер читает переписку пользователей и передает ее третьим лицам

10 апреля 2026, 14:17, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp* в возможном масштабном нарушении конфиденциальности пользователей.

По словам предпринимателя, мессенджер, несмотря на заявления о шифровании, читает сообщения и передает их третьим лицам. Об этом Дуров написал 10 апреля в своем канале.

«"Шифрование" WhatsApp* может стать самым крупным мошенничеством в отношении потребителей в истории — обманывая миллиарды пользователей. Несмотря на свои заявления, оно читает сообщения пользователей и делится ими с третьими сторонами. Telegram никогда этого не делал — и никогда не будет», — заявил бизнесмен. 

Он отметил, что Telegram следует более строгим принципам защиты данных и гарантирует отсутствие утечек личной информации пользователей. Заявление прозвучало на фоне новостей о снижении трафика Telegram в России — об этом сообщил Михаил Осеевский, президент "Ростелекома". 

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе Telegram. Причиной стало то, что компания не реагировала на запросы о предоставлении сведений, касающихся планирования терактов или мошеннических схем.

Примечательно, что ранее Дуров заявил, что Telegram адаптируется в России, замаскировав свой трафик. Между тем мессенджер начал помечать пользователей, которые находятся в нем "неофициально".

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной 

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Комментарии 8

Гость

14:21:18 10-04-2026

А доказуху можно в студию?

Гость

14:22:53 10-04-2026

мессенджер читает переписку пользователей и передает ее третьим лицам --- да ну не может быть, это же не демократично

Ты Бот

14:46:57 10-04-2026

Ага. А у тебя нет.....

dok_СФ

16:01:30 10-04-2026

Telegram никогда этого не делал — и никогда не будет», — заявил бизнесмен. - !??? к чему такие заявления, самореклама (да, приходится, если ещё и спрос падает) и более того, наводит именно на определённые мысли (шапка горит у кого на голове?).

Гость

16:09:10 10-04-2026

"Telegram никогда этого не делал — и никогда не будет», — заявил бизнесмен"---------- А кто даже недели не отсидел во французской тюрьме? Но северные олени верят и блеют, что их переписку про трусы партнера, мах сразу же прочитал и запомнил. И будет их ... Да кому эта информация нужна...

Гость

16:18:22 10-04-2026

Пока был WhatsApp никаких пакостей не замечал.

Гость

16:32:59 10-04-2026

забот у него больше нет, кроме как на вацап гавкать

Гость

17:20:10 10-04-2026

НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТ!!!! стоп, а почему, собственно? Дуров, кула засунуть твое важное сообщение?)

