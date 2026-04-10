Павел Дуров: "шифрование" в WhatsApp* — это крупнейший обман в истории

Основатель Telegram заявил, что мессенджер читает переписку пользователей и передает ее третьим лицам

10 апреля 2026, 14:17, ИА Амител

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp* в возможном масштабном нарушении конфиденциальности пользователей.

По словам предпринимателя, мессенджер, несмотря на заявления о шифровании, читает сообщения и передает их третьим лицам. Об этом Дуров написал 10 апреля в своем канале.

«"Шифрование" WhatsApp* может стать самым крупным мошенничеством в отношении потребителей в истории — обманывая миллиарды пользователей. Несмотря на свои заявления, оно читает сообщения пользователей и делится ими с третьими сторонами. Telegram никогда этого не делал — и никогда не будет», — заявил бизнесмен.

Он отметил, что Telegram следует более строгим принципам защиты данных и гарантирует отсутствие утечек личной информации пользователей. Заявление прозвучало на фоне новостей о снижении трафика Telegram в России — об этом сообщил Михаил Осеевский, президент "Ростелекома".

Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе Telegram. Причиной стало то, что компания не реагировала на запросы о предоставлении сведений, касающихся планирования терактов или мошеннических схем.

Примечательно, что ранее Дуров заявил, что Telegram адаптируется в России, замаскировав свой трафик. Между тем мессенджер начал помечать пользователей, которые находятся в нем "неофициально".

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной



