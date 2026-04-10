Военно-медицинский класс "Легион 22" в Барнауле открыл дополнительный набор

Ждут подростков 16–17 лет

10 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Военно-медицинский класс "Легион 22" / фото: Антон Мамонтов

Подготовка военных врачей — многогранный и серьезный процесс, который требует не только медицинских знаний, но и формирования профессиональных и личных качеств. В рамках военно-медицинского класса, созданного на базе Автономной образовательной организации "Легион 22" при поддержке Фонда президентских грантов, особое внимание уделяют воспитанию дисциплины, осознанию профессионального долга и привитию культурных и исторических ценностей.

Так, 6 апреля в рамках смотра форменной одежды ученики продемонстрировали отличную строевую выправку и слаженность. Для участников организовали экскурсию по музею истории Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) и медицины Алтая. Там они познакомились с важнейшими этапами развития военной и общей медицины региона, расширив знания и представления о профессиональной деятельности военного врача.

Военно-медицинский класс на экскурсии в музее АГМУ / фото: Антон Мамонтов

Сейчас открыт дополнительный набор в военно-медицинский класс. Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст 16–17 лет. Количество мест ограничено. По вопросам поступления обращаться по телефону 8-913-272-88-48.

