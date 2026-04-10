В Израиль за Благодатным огнем вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного

Огонь доставят в Москву вечером 11 апреля на самолете "Валентина Терешкова"

10 апреля 2026, 13:24, ИА Амител

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем. Группу возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност, сообщает ТАСС.

Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме днем в Великую субботу — накануне Пасхи.

Огонь доставят в Москву вечером 11 апреля на самолете "Валентина Терешкова".

Затем святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Также огонь передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов столицы.

Традиция доставки Благодатного огня из Иерусалима в Москву действует с 2003 года.