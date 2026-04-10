В Израиль за Благодатным огнем вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного

10 апреля 2026, 13:24, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем. Группу возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност, сообщает ТАСС.

Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме днем в Великую субботу — накануне Пасхи.

Огонь доставят в Москву вечером 11 апреля на самолете "Валентина Терешкова".

Затем святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Также огонь передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов столицы.

Традиция доставки Благодатного огня из Иерусалима в Москву действует с 2003 года.

Россия религия пасха РПЦ самолёт Израиль
Комментарии 7

Гость

13:45:20 10-04-2026

В московию то понятно, а в Россию когда привезут?

Гость

13:48:02 10-04-2026

На другом новостном сайте подробно расписано в какие города привезут

зказочные

14:00:21 10-04-2026

больше не куда лишние деньги деть

Гость

14:08:56 10-04-2026

Чем огонь на моей даче отличается от израильского? Ни чем. Но самолёт с дармоедами послать надо.

и

14:17:48 10-04-2026

Клоуны, и людей за дураков держат

вокруг света, как вокруг смеха

14:46:54 10-04-2026

самолёт,, Валентина Терешкова".. ©
с благодатным огнём..

Гость

07:35:53 11-04-2026

Средневековье это надоело каждый год одно и тоже

