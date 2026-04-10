В Израиль за Благодатным огнем вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного
Огонь доставят в Москву вечером 11 апреля на самолете "Валентина Терешкова"
10 апреля 2026, 13:24, ИА Амител
Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем. Группу возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност, сообщает ТАСС.
Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме днем в Великую субботу — накануне Пасхи.
Огонь доставят в Москву вечером 11 апреля на самолете "Валентина Терешкова".
Затем святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Также огонь передадут представителям епархий Русской православной церкви и в 15 храмов столицы.
Традиция доставки Благодатного огня из Иерусалима в Москву действует с 2003 года.
13:45:20 10-04-2026
В московию то понятно, а в Россию когда привезут?
13:48:02 10-04-2026
На другом новостном сайте подробно расписано в какие города привезут
14:00:21 10-04-2026
больше не куда лишние деньги деть
14:08:56 10-04-2026
Чем огонь на моей даче отличается от израильского? Ни чем. Но самолёт с дармоедами послать надо.
14:17:48 10-04-2026
Клоуны, и людей за дураков держат
14:46:54 10-04-2026
самолёт,, Валентина Терешкова".. ©
с благодатным огнём..
07:35:53 11-04-2026
Средневековье это надоело каждый год одно и тоже