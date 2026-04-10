Барнаульская станция скорой помощи закупит 15 новых машин на 89,6 млн рублей
Стоимость одной машины для реанимационной бригады оценивается в 6,3 млн рублей
10 апреля 2026, 14:01, ИА Амител
Барнаульская станция скорой помощи планирует пополнить автопарк 15 новыми машинами — соответствующий лот разместили на сайте ЕИС "Закупки". На закупку готовы выделить 89,6 млн рублей.
Согласно проекту контракта, в краевой столице намерены приобрести 12 автомобилей для фельдшерских бригад скорой помощи и три реанимобиля. Стоимость одной машины для реанимационной бригады оценивается в 6,3 млн рублей, а фельдшерского автомобиля — в 5,8 млн рублей.
«Реанимобили должны отличаться от фельдшерских машин как техническими характеристиками, так и оснащением. В частности, они обязаны быть оборудованы более мощным генератором, тележкой‑каталкой с тремя уровнями регулировки, а также жесткими съемными носилками с разборными штативами для вливаний и автоматической расфиксацией опор», — указано в закупочной документации.
Кроме того, в условиях закупки закреплено несколько ключевых требований: все автомобили должны быть выпущены не ранее 2025 года, при этом приоритет отдается машинам российского производства. Поставку всего автопарка необходимо завершить до 13 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что у врачей скорой помощи в России появились новые полномочия. Минтруд РФ утвердил новый профстандарт медика неотложки.
14:06:22 10-04-2026
А водителей и персонал закупит ?
15:23:18 10-04-2026
6 млн 1 единица машины. что в неё натолкали такого ?
15:48:11 10-04-2026
Гость (15:23:18 10-04-2026) 6 млн 1 единица машины. что в неё натолкали такого ?... А вы что ни разу внутри скорой не были??
19:34:58 10-04-2026
Гость (15:23:18 10-04-2026) 6 млн 1 единица машины. что в неё натолкали такого ?... Веста 2 млн стоит, а это уже другой класс, да и спецтранспорт