10 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Банковская карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Большинству россиян вполне достаточно иметь три банковские карты: две дебетовые и одну кредитную, заявила в беседе с "Газетой.ru" финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Такое мнение она высказала, обсуждая ограничения на количество банковских карт.

В марте Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, объявила, что с 1 сентября 2026 года в России введут норму, ограничивающую количество карт, которые можно оформить в одном банке. Создание единого реестра банковских карт планируется к 2027 году.

«Трех карт достаточно для управления личными финансами и выполнения всех необходимых операций. Это упрощает контроль за расходами, помогает избежать ненужных трат и облегчает оформление новых финансовых продуктов. Закрытие неиспользуемых карт логично, особенно если с них списываются комиссии или подключены платные услуги», — отметила она.

Эксперт предупредила, что новые ограничения могут вызвать неудобства у некоторых клиентов. Например, у тех, кто активно пользуется бонусами и кешбэком, могут возникнуть проблемы с использованием карт для разных категорий расходов. Вкладчики также могут столкнуться с трудностями, если для некоторых банковских продуктов требуется отдельная карта.

Сорокина подчеркнула, что ограничения затронут клиентов с несколькими кредитными продуктами, которые обычно имеют много карт. Даже "спящие" карты, формально открытые, но фактически не используемые, могут создать неудобства.

Тем не менее эксперт считает, что новые правила могут способствовать более ответственному отношению к управлению финансами.