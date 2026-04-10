Новый подход может значительно расширить возможности терапии

10 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

В Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава РФ разрабатывают новый метод лечения онкогематологических заболеваний. В его основе — использование донорских CAR-T-лимфоцитов, рассказала в интервью РИА Новости Елена Паровичникова, генеральный директор центра, главный внештатный гематолог РФ и член-корреспондент РАН.

«Ученые центра модифицируют Т-лимфоциты здоровых доноров с помощью технологии химерного антигенного рецептора (CAR). Это позволяет создать аллогенные CAR-T-клетки, которые обладают повышенной чувствительностью к раковым клеткам и не требуют предварительной подготовки пациента. Это значительно расширяет возможности их применения в клинической практике», — отметила Паровичникова.

В будущем центр планирует применять CAR-T-клетки для лечения множественной миеломы и острых миелоидных лейкозов, которые являются одними из наиболее агрессивных злокачественных заболеваний системы крови, заключила эксперт.

