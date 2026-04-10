В Алтайском заповеднике зацвел кандык сибирский

10 апреля 2026, 13:47, ИА Амител

Кандык сибирский / Фото: Александр Лотов / Алтайский заповедник

В Алтайском заповеднике на Яйлинской террасе начали распускаться первые цветы кандыка сибирского. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Пока цветение наблюдается лишь на отдельных, хорошо прогретых солнцем участках. Цветов немного, однако сезон уже стартовал.

«Эти нежные розовато-лиловые цветы можно встретить и на прибрежной террасе и где-нибудь на крутом склоне, куда весна добирается с опозданием», — отметили в учреждении.

Кандык сибирский является обычным видом для заповедника. Он встречается во всех флористических районах — от прибрежных зон на высоте около 435 метров до горных склонов на уровне до 2,4 тысячи метров над уровнем моря.