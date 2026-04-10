В Барнауле трамвай и КамАЗ столкнулись на перекрестке
10 апреля 2026, 13:16, ИА Амител
Место происшествия / Фото: Go_Barnaul
В Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ. О случившемся сообщили очевидцы в Telegram-канале Go_Barnaul.
Судя по опубликованным кадрам, после столкновения транспортные средства остановились параллельно друг другу на проезжей части. Видимых серьезных повреждений на фото не зафиксировано.
Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии нет.
13:55:15 10-04-2026
КАМАЗ такой весит тонн 8.
Трампвай - более 15 .
Значит КАМАЗ не прав.
14:58:39 10-04-2026
Трамвайщик вредный, мог бы и пропустить.
16:21:27 10-04-2026
Даже не пропустить а отъехать в сторону )))