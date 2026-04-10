В Барнауле трамвай и КамАЗ столкнулись на перекрестке

Видимых серьезных повреждений на фото не зафиксировано

10 апреля 2026, 13:16, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Go_Barnaul

В Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ. О случившемся сообщили очевидцы в Telegram-канале Go_Barnaul.

Судя по опубликованным кадрам, после столкновения транспортные средства остановились параллельно друг другу на проезжей части. Видимых серьезных повреждений на фото не зафиксировано.

Информации о пострадавших и обстоятельствах аварии нет.

Ранее в Бийске столб упал на трамвай и на сутки "заблокировал" движение в сторону Треста.

Барнаул ДТП трамваи

Комментарии 3

Мусик

13:55:15 10-04-2026

КАМАЗ такой весит тонн 8.
Трампвай - более 15 .
Значит КАМАЗ не прав.

Гость

14:58:39 10-04-2026

Трамвайщик вредный, мог бы и пропустить.

Гость

16:21:27 10-04-2026

Гость (14:58:39 10-04-2026) Трамвайщик вредный, мог бы и пропустить.... Даже не пропустить а отъехать в сторону )))

