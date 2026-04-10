Современное оборудование сделает жизнь воспитанников учреждения еще комфортнее

10 апреля 2026, 13:40, ИА Амител

Новое оборудование в центре помощи детям / Фото: предоставлено учреждением

Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4 получил настоящий подарок — комплект современного оборудования для приготовления пищи и массу другой кулинарной утвари. Это стало возможным благодаря безвозмездной помощи барнаульского предпринимателя Андрея Харченко.

Харченко Андрей Михайлович — барнаульский предприниматель. Известен как создатель ТЦ "Книжный мир". Родился 12 февраля 1964 года в Мариинске Кемеровской области.

Центр получил индукционную плиту и пароконвектомат — настоящий арсенал кухонной техники в одном устройстве, а также и новую вытяжку, водоумягчитель, вместительный кухонный шкаф, производственные стеллажи и ряд других необходимых вещей.

«Благодаря полученному оборудованию появилась возможность заботиться о здоровье и комфорте наших воспитанников на новом уровне, что позволит разнообразить рацион, готовить блюда с сохранением всех полезных свойств продуктов и создавать для детей атмосферу домашнего уюта за столом», — поблагодарила предпринимателя директор учреждения Ирина Просондеева.

Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4 — преемник Барнаульского детского дома № 8, ведущего свою историю с 1928 года. В настоящее время в учреждении проживают 32 воспитанника.