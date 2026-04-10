Telegram "рухнул" в России. Началась полная блокировка мессенджера
Днем 10 апреля жалобы на работу приложения фиксируются по всей стране
10 апреля 2026, 14:05, ИА Амител
Днем 10 апреля Telegram полностью перестал работать в России. По данным сайта detector404.ru, доля неудачных запросов к мессенджеру достигла 100%. При этом с каждым часом количество жалоб растет.
Проблемы наблюдаются даже при использовании инструментов обхода блокировок. Среди распространенных проблем: невозможность открыть мессенджер, постоянные сбои подключения, отсутствие отправки и получения сообщений.
Некоторые отмечают, что приложение не удается даже запустить, оно "вылетает" сразу после открытия и возвращает на главный экран смартфона. При этом ситуация неодинакова для всех — часть пользователей по‑прежнему имеет доступ к мессенджеру, хотя и сталкивается с ограничениями. Например, у кого‑то не загружаются медиафайлы.
Причины сетевых сбоев в работе Telegram пока остаются неизвестными: ни российские органы власти, ни администрация мессенджера ситуацию не комментировали. Часть пользователей предполагают, что проблема может быть связана с самой платформой. По некоторым данным, причиной сбоев стало резкое усиление блокировок по IP‑адресам со стороны Роскомнадзора.
Между тем IT‑эксперты сомневаются, что Telegram могут полностью заблокировать в России. Специалисты отмечают, что для этого властям пришлось бы пойти на радикальные меры — фактически изолировать страну от глобальной сети. Поэтому на текущий момент мессенджер продолжает функционировать в РФ — по крайней мере, до дальнейших изменений.
14:09:03 10-04-2026
Что запретного в том, что я в телеге с роднёй переписываюсь? Это преступление?
15:45:45 10-04-2026
Гость (14:09:03 10-04-2026) Что запретного в том, что я в телеге с роднёй переписываюсь?... Любая хорошая человеческая жизнь во всех ее проявлениями, в нынешней парадигме - это преступление. По мнению правителей жить трудно, плохо и в лишениях - это доблесть и честь.
18:04:40 10-04-2026
Гость (14:09:03 10-04-2026) Что запретного в том, что я в телеге с роднёй переписываюсь?... А как же защита от террористов?
14:21:19 10-04-2026
У меня вчера вечером работал без использования инструментов обхода блокировок.
14:30:42 10-04-2026
все работает
19:40:44 10-04-2026
гость (14:30:42 10-04-2026) все работает... Не смешная шутка...
21:11:29 10-04-2026
Гость (19:40:44 10-04-2026) Не смешная шутка...... Потому что это, внезапно, не шутка.
14:35:05 10-04-2026
Надо же! Сегодня утром кто-то пошутил в комментах на рутубе, что как только Путин объявил пасхальное перемирие, так ютуб и телеграм заработали. Многие повелись, стали проверять, но облом...
15:12:13 10-04-2026
Угу. Как говорится, "С интересом прочёл в Телеграме, что в РФ полностью отключили Телеграм, о чём и спешу уведомить вас в Телеграме."
15:57:08 10-04-2026
Мне он сразу не понравился вместе с его основателем, поэтому классика - помер максим, ну и ...
16:35:56 10-04-2026
Нормально работает (с мерами защиты конституционных прав).
Скоро окончательно опозорятся и отвяжутся.
23:01:41 10-04-2026
а не пора бы отключать электричество с 5 вечера. пришло время поднять рождаемость.
01:24:10 11-04-2026
да и слава богу. может нормальный месс. поставят некоторые кукукнутые.
08:59:16 11-04-2026
Гость (01:24:10 11-04-2026) да и слава богу. может нормальный месс. поставят некоторые к... Это какой? Вац сдох. А вашу максимку ставят на отдельный кнопочный телефон. Да и по удобству он чушь
23:59:00 11-04-2026
А давайте вообще от инета откажемся. Будет у нас радио, газета Правда и Магомаев с Кобзоном в телике. Я эпоху застоя прекрасно помню.
Скоро выборы, какая партия у нас оппозицией считается ? Всё что угодно лучше, но только не едро.