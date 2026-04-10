Telegram "рухнул" в России. Началась полная блокировка мессенджера

Днем 10 апреля жалобы на работу приложения фиксируются по всей стране

10 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Днем 10 апреля Telegram полностью перестал работать в России. По данным сайта detector404.ru, доля неудачных запросов к мессенджеру достигла 100%. При этом с каждым часом количество жалоб растет.

Проблемы наблюдаются даже при использовании инструментов обхода блокировок. Среди распространенных проблем: невозможность открыть мессенджер, постоянные сбои подключения, отсутствие отправки и получения сообщений.

Некоторые отмечают, что приложение не удается даже запустить, оно "вылетает" сразу после открытия и возвращает на главный экран смартфона. При этом ситуация неодинакова для всех — часть пользователей по‑прежнему имеет доступ к мессенджеру, хотя и сталкивается с ограничениями. Например, у кого‑то не загружаются медиафайлы.

Причины сетевых сбоев в работе Telegram пока остаются неизвестными: ни российские органы власти, ни администрация мессенджера ситуацию не комментировали. Часть пользователей предполагают, что проблема может быть связана с самой платформой. По некоторым данным, причиной сбоев стало резкое усиление блокировок по IP‑адресам со стороны Роскомнадзора.

Между тем IT‑эксперты сомневаются, что Telegram могут полностью заблокировать в России. Специалисты отмечают, что для этого властям пришлось бы пойти на радикальные меры — фактически изолировать страну от глобальной сети. Поэтому на текущий момент мессенджер продолжает функционировать в РФ — по крайней мере, до дальнейших изменений.



