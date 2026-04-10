Питомцев украинских беженцев начали массово усыплять в Финляндии

Медики прибегают к эвтаназии из-за высокой стоимости лечения

10 апреля 2026, 15:22, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Финляндии зафиксированы случаи усыпления домашних животных украинских беженцев. Об этом сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на телерадиовещателя Yle. Утверждается, что владельцы четвероногих часто не дают согласие на эвтаназию.

Как сообщает издание, корень проблемы кроется в непомерно высоких расходах на ветеринарное лечение, которые многие владельцы не в состоянии покрыть.

Ветеринар Витаутас Зидонис поделился наблюдениями: в случае травмы, такой как перелом конечности, у собаки или кошки, владельцам предлагают два выхода. Первый — оплатить операцию и последующий уход, стоимость которого достигает нескольких тысяч евро.

Второй – немедленное усыпление питомца за фиксированную сумму 200 евро. Примечательно, что усыпление оказывается более выгодным для врачей, поскольку оно представляет собой быстрое и гарантированное получение оплаты.

Специалист подчеркнул, что владельцам животных зачастую не предоставляют информацию о возможностях более бюджетного лечения за пределами текущей клиники, тем самым лишая их питомцев шанса на выздоровление.

Известно, что к 2023 году украинцы привезли в Финляндию свыше двух тысяч домашних животных. Многие из них находились в ослабленном состоянии из-за пережитого стресса, что привело к обострению хронических заболеваний у некоторых четвероногих.