Питомцев украинских беженцев начали массово усыплять в Финляндии
Медики прибегают к эвтаназии из-за высокой стоимости лечения
10 апреля 2026, 15:22, ИА Амител
В Финляндии зафиксированы случаи усыпления домашних животных украинских беженцев. Об этом сообщает портал "ИноСМИ" со ссылкой на телерадиовещателя Yle. Утверждается, что владельцы четвероногих часто не дают согласие на эвтаназию.
Как сообщает издание, корень проблемы кроется в непомерно высоких расходах на ветеринарное лечение, которые многие владельцы не в состоянии покрыть.
Ветеринар Витаутас Зидонис поделился наблюдениями: в случае травмы, такой как перелом конечности, у собаки или кошки, владельцам предлагают два выхода. Первый — оплатить операцию и последующий уход, стоимость которого достигает нескольких тысяч евро.
Второй – немедленное усыпление питомца за фиксированную сумму 200 евро. Примечательно, что усыпление оказывается более выгодным для врачей, поскольку оно представляет собой быстрое и гарантированное получение оплаты.
Специалист подчеркнул, что владельцам животных зачастую не предоставляют информацию о возможностях более бюджетного лечения за пределами текущей клиники, тем самым лишая их питомцев шанса на выздоровление.
Известно, что к 2023 году украинцы привезли в Финляндию свыше двух тысяч домашних животных. Многие из них находились в ослабленном состоянии из-за пережитого стресса, что привело к обострению хронических заболеваний у некоторых четвероногих. Ранее экс-депутат Верховной рады рассказал, почему украинцы выступят против Зеленского.
15:27:54 10-04-2026
Ухилянты собачек усыпляют, а могли бы сьесть и не напрягать бюджет дружественной Финляндии.
15:51:25 10-04-2026
Вежливый человек (15:27:54 10-04-2026) Ухилянты собачек усыпляют, а могли бы сьесть и не напрягать ... ПисАть хочу, читать не хочу?
15:50:18 10-04-2026
По ходу, врачи и ветеринары везде одинаковые...
16:07:22 10-04-2026
Они уже сколько лет там гостят! Питомцы успели состариться. Если так дальше пойдет, скоро их хозяев начнут усыплять. Всё дешевле, чем содержать на деньги финских налогоплательщиков.
01:22:01 11-04-2026
вообще то так принято во всем мире, ничейного животного пристраивают 1-2 недели попыток, и если неуспещно - усыпляют и всё, никому не нужна такая нагрузка и траты . Этой практике уже лет 20 +
09:04:38 11-04-2026
Гость (01:22:01 11-04-2026) вообще то так принято во всем мире, ничейного животного прис... зато у нас и денег полно, до последнего держим собачек на обеспечении, а если денег нет, то выпускаем на волю-россия щедрая душа