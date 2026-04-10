Россиянам назвали забытые способы прибавки к пенсии
Часто пенсионеры просто не знают о своих правах
10 апреля 2026, 14:40, ИА Амител
Миллионы россиян каждый месяц упускают шанс увеличить свою пенсию на сотни рублей, не осознавая своих прав. Уход за пожилым родственником, ученая степень или другие факторы могут значительно повысить пенсионные выплаты. В беседе с "Радио 1" Сергей Звенигородский, специалист по пенсионным вопросам, раскрыл суть "скрытого стажа" и дополнительных баллов за советский период, а также объяснил, почему подростки могут начинать копить на пенсию уже с 14 лет.
«"Скрытый стаж" не связан с неофициальной работой. Это периоды, которые учитываются государством при расчете пенсионных баллов, даже если взносы в это время не уплачивались. К таким периодам относятся служба в армии, уход за детьми и уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет», — рассказал специалист.
Звенигородский отметил, что каждый год эти периоды конвертируются в пенсионные баллы, которые затем пересчитываются в рубли. Например, за службу в армии или уход за несколькими детьми начисляются дополнительные баллы. Один балл сегодня стоит 156 рублей, что составляет примерно 250–300 рублей к пенсии ежегодно.
Однако эксперт подчеркнул, что этот стаж не начисляется автоматически. Необходимо подавать заявку на учет соответствующих периодов. Государство не может самостоятельно определить, что вы действительно ухаживали за родственником, а не кто-то другой.
Важно помнить, что в одной семье право на дополнительные баллы имеет только один человек. Поэтому нужно заранее решить, на чей счет они будут засчитаны.
«Копить на пенсию можно начать с 14 лет. После получения паспорта молодые люди могут оформить свои первые пенсионные баллы, указав это в заявке и подав ее в Социальный фонд России», — заключил Звенигородский.
17:32:15 10-04-2026
официально была устроена по уходу за родственником, но при расчете пенсии эти баллы не засчитали, потому что потерялись документы в пенсионном фонде
18:49:24 10-04-2026
гость (17:32:15 10-04-2026) официально была устроена по уходу за родственником, но при р... А восстановить? Ведь если документы были, то должен существовать способ их возобновить. Посоветоваться со знающими законы людьми о порядке реконструкции и действовать.
19:23:46 10-04-2026
Мне одному непонятно или другим тоже,почему я должен бегать,искать и доказывать что то если существует целая организация которая за это получает зарплату и значительно большую чем финансирующие их люди?
21:19:05 10-04-2026
гость (19:23:46 10-04-2026) Мне одному непонятно или другим тоже,почему я должен бегать,... чем больше сэкономят-тем больше себе по карманам положат