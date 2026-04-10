Россиянам назвали забытые способы прибавки к пенсии

Часто пенсионеры просто не знают о своих правах

10 апреля 2026, 14:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Миллионы россиян каждый месяц упускают шанс увеличить свою пенсию на сотни рублей, не осознавая своих прав. Уход за пожилым родственником, ученая степень или другие факторы могут значительно повысить пенсионные выплаты. В беседе с "Радио 1" Сергей Звенигородский, специалист по пенсионным вопросам, раскрыл суть "скрытого стажа" и дополнительных баллов за советский период, а также объяснил, почему подростки могут начинать копить на пенсию уже с 14 лет.

«"Скрытый стаж" не связан с неофициальной работой. Это периоды, которые учитываются государством при расчете пенсионных баллов, даже если взносы в это время не уплачивались. К таким периодам относятся служба в армии, уход за детьми и уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет», — рассказал специалист.

Звенигородский отметил, что каждый год эти периоды конвертируются в пенсионные баллы, которые затем пересчитываются в рубли. Например, за службу в армии или уход за несколькими детьми начисляются дополнительные баллы. Один балл сегодня стоит 156 рублей, что составляет примерно 250–300 рублей к пенсии ежегодно.

Однако эксперт подчеркнул, что этот стаж не начисляется автоматически. Необходимо подавать заявку на учет соответствующих периодов. Государство не может самостоятельно определить, что вы действительно ухаживали за родственником, а не кто-то другой.

Важно помнить, что в одной семье право на дополнительные баллы имеет только один человек. Поэтому нужно заранее решить, на чей счет они будут засчитаны.

«Копить на пенсию можно начать с 14 лет. После получения паспорта молодые люди могут оформить свои первые пенсионные баллы, указав это в заявке и подав ее в Социальный фонд России», — заключил Звенигородский.

гость

17:32:15 10-04-2026

официально была устроена по уходу за родственником, но при расчете пенсии эти баллы не засчитали, потому что потерялись документы в пенсионном фонде

Гость

18:49:24 10-04-2026

гость (17:32:15 10-04-2026) официально была устроена по уходу за родственником, но при р... А восстановить? Ведь если документы были, то должен существовать способ их возобновить. Посоветоваться со знающими законы людьми о порядке реконструкции и действовать.

гость

19:23:46 10-04-2026

Мне одному непонятно или другим тоже,почему я должен бегать,искать и доказывать что то если существует целая организация которая за это получает зарплату и значительно большую чем финансирующие их люди?

Гость

21:19:05 10-04-2026

гость (19:23:46 10-04-2026) Мне одному непонятно или другим тоже,почему я должен бегать,... чем больше сэкономят-тем больше себе по карманам положат

