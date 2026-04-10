Часто пенсионеры просто не знают о своих правах

10 апреля 2026, 14:40, ИА Амител

Миллионы россиян каждый месяц упускают шанс увеличить свою пенсию на сотни рублей, не осознавая своих прав. Уход за пожилым родственником, ученая степень или другие факторы могут значительно повысить пенсионные выплаты. В беседе с "Радио 1" Сергей Звенигородский, специалист по пенсионным вопросам, раскрыл суть "скрытого стажа" и дополнительных баллов за советский период, а также объяснил, почему подростки могут начинать копить на пенсию уже с 14 лет.

«"Скрытый стаж" не связан с неофициальной работой. Это периоды, которые учитываются государством при расчете пенсионных баллов, даже если взносы в это время не уплачивались. К таким периодам относятся служба в армии, уход за детьми и уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет», — рассказал специалист.

Звенигородский отметил, что каждый год эти периоды конвертируются в пенсионные баллы, которые затем пересчитываются в рубли. Например, за службу в армии или уход за несколькими детьми начисляются дополнительные баллы. Один балл сегодня стоит 156 рублей, что составляет примерно 250–300 рублей к пенсии ежегодно.

Однако эксперт подчеркнул, что этот стаж не начисляется автоматически. Необходимо подавать заявку на учет соответствующих периодов. Государство не может самостоятельно определить, что вы действительно ухаживали за родственником, а не кто-то другой.

Важно помнить, что в одной семье право на дополнительные баллы имеет только один человек. Поэтому нужно заранее решить, на чей счет они будут засчитаны.