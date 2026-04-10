91-летний барнаулец Виктор Мостаков получил знак "Жителю блокадного Ленинграда"

Много лет пенсионеру отказывали во вручении знака, из-за того что он находился в Ленинграде на одну неделю меньше, чем "положено". Однако законодательство о присвоении этого статуса изменили

10 апреля 2026, 14:33, ИА Амител

Виктор Мостаков получил знак "Жителю блокадного Ленинграда" / Фото: АКЗС

9 апреля председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко навестил 91-летнего жителя Барнаула Виктора Мостакова и вручил ему знак "Жителю блокадного Ленинграда". Это стало долгожданным признанием после долгой борьбы за справедливость, говорится на сайте АКЗС.

Виктор Иванович родился в Ленинграде в 1934 году, пережил бомбежку, был эвакуирован в Челябинск, а позже оказался в Барнауле, где всю жизнь проработал на заводе "Трансмаш" и стал автором пяти патентов на изобретения.

Долгое время он не мог получить статус "Житель блокадного Ленинграда", так как по правилам требовалось прожить в осажденном городе четыре месяца, а он прожил там три месяца и три недели.

Благодаря совместным усилиям общественных организаций "Народный фронт" и "Жители блокадного Ленинграда", властей Алтайского края и Санкт‑Петербурга, а также согласования с Минфином РФ в октябре 2025 года правила изменили — требование к сроку проживания отменили. Это позволило присвоить почетное звание почти трем тысячам человек по всей стране.

«Виктор Иванович в блокаду прошел через нечеловеческие испытания. Вручить этот знак лично — для меня честь и огромное уважение к его стойкости. Эта история — пример того, как совместные усилия власти, общественных организаций и неравнодушных людей помогают восстанавливать справедливость», — подчеркнул Александр Романенко.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и в то же время героических страниц российской истории. 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944‑го, город на Неве стоял насмерть: изможденные голодом и холодом жители не сдались перед лицом врага, не опустили руки в условиях, когда каждый день был испытанием на прочность.

В ледяном молчании промерзших домов, под грохот бомбежек и вой сирен люди сохраняли человеческое достоинство: работали на заводах, выпускавших снаряды для фронта, учили детей, делились последним кусочком блокадного хлеба. Теперь каждый, кто пронес в памяти муки того сложного времени, по праву носит высокое звание "Житель блокадного Ленинграда".