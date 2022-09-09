Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября

Карл III стал королем Британии и 14 стран Содружества. Об этом сообщает телеканал Sky News. Официально провозгласить монарха должны 10 сентября в 10:00 по местному времени.

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Политика Почему принц Чарльз стал королём Карлом

В парадных покоях дворца сначала без участия Его Величества соберется Тайный совет — совещательный орган при монархе. Его члены объявят о восшествии Карла III на трон, хотя фактически он стал королем в тот момент, когда умерла его мать. Затем преемник Елизаветы II присоединится к своему совету, возглавив его заседание. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву — защищать Церковь Шотландии (таково было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии).

Напомним, что 8 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Буквально сразу же после её кончины стало известно имя нового монарха — им стал старший сын умершей правительницы, 73-летний принц Уэльский Чарльз.