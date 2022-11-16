Метель и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 ноября
Местами ожидается гололедица
17 ноября 2022, 06:01
От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае 17 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, днём пройдёт небольшой, временами умеренный снег.
Местами ожидается гололедица. Ветер западный, 10-15 м/с, местами порывы от 18 до 23 м/c.
В Барнауле от -2 до -4 градусов. Временами небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 10-15 м/с.
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