Метель и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 ноября

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае 17 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, днём пройдёт небольшой, временами умеренный снег.

Местами ожидается гололедица. Ветер западный, 10-15 м/с, местами порывы от 18 до 23 м/c.

В Барнауле от -2 до -4 градусов. Временами небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 10-15 м/с.