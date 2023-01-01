На сколько вырастут взносы на капремонт в Алтайском крае с 1 января 2023 года?

Решение повысить размер отчислений приняли в правительстве региона

01 января 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минимальные взносы на капитальный ремонт в Алтайском крае увеличились с 1 января. Такое решение недавно приняло правительство региона. Причем повышение оказалось очень серьезным. А в краевом минстрое уже объяснили, почему это необходимо.

О том, на сколько вырастет размер взносов за капремонт в Алтайском крае с 2023 года и сколько он составит, — в материале amic.ru.

На сколько вырастут взносы за капремонт в Алтайском крае?

На 49,6%. Соответствующее постановление правительства Алтайского края было подписано 26 декабря. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном сайте региона.

Необходимость повышения минимальных взносов в декабре обсуждали депутаты АКЗС от «Единой России». Теперь решение принято официально.

Каким будет размер взносов за капитальный ремонт в Алтайском крае?

Минимальный размер взносов за капремонт в регионе в 2023 году составит от 8,92 рублей до 10,94 рублей за 1 кв. м помещения.

Отметим, что это только минимум. Как пояснили в региональном минстрое, конечный тариф зависит от конструктивных и технических особенностей дома.

Напомним, в 2022 году минимальные взносы на капремонт были на уровне от 5,96 до 7,31 рубля за «квадрат».

Почему размер взносов так серьезно увеличили?

Как пояснили в региональном министерстве строительства и ЖКХ, размер взносов на капремонт долгое время оставался самым низким в Сибири. Например, жители Республики Алтай уже сейчас платят за квадратный метр больше 9 рублей, а новосибирцы — больше 10 рублей.

Ситуация привела к тому, что собранных с жителей средств просто не хватает на полноценную реализацию программы, пояснил министр строительства Алтайского края Иван Гилёв.

«Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне более 2,5 млрд рублей в год. В связи с этим, основной проблемой реализации региональной программы капитального ремонта является дефицит средств на выполнение предусмотренных мероприятий», — цитирует чиновника пресс-служба минстроя.