Почти две трети жителей Алтайского края ощутили увеличение уровня тревоги и стресса

В Алтайском крае 64% жителей считают, что их уровень стресса и тревоги вырос. Согласно данным исследования платформы hh.ru и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», 55% респондентов регулярно испытывают стресс, а ещё 38% сталкиваются с ним, но редко. И лишь 7% опрошенных поделились, что никогда его не чувствовали.

Из тех жителей региона, которые отметили рост уровня стресса, 43% признали, что больше стали нервничать, а у 21% респондентов повысилась тревожность, но не до критических отметок.

Отмечается, что с февраля по март 2022 года на 23% выросло число обращений россиян к психологам для обсуждения своих проблем. Однако в Алтайском крае лишь 11% жителей региона идут за консультацией к специалистам. Чаще всего психологической помощью пользуются люди в возрасте 22-28 лет — 24%, немногим меньше — жители в возрасте 14-22 лет (23%).

Сильнее всего уровень стресса увеличился у маркетинг-менеджеров и PR-специалистов, этим поделились 83% опрошенных. Также это заметили IT-специалисты — 78% респондентов, HR-менеджеры — 77%, сотрудники отдела продаж — 71%.