Предлагают ли на Алтае в объявлениях сломать руку от мобилизации и сколько стоит «эвакуация» в Казахстан

По данным «Гугл. Тренды», в 20-х числах сентября в России резко вырос интерес к запросу «сломать руку». Возможно, он был вызван объявлением о частичной мобилизации и кто-то пытался подобным путём найти нечестную лазейку для отсрочки от призыва в армию из запаса.

Рассказываем, как такие запросы искали в Алтайском крае и есть ли подобные предложения на сайтах частных объявлений в нашем регионе.

Как на Алтае запрашивали «сломать руку» в поисковиках

Фото: trends.google.ru

Так как такие запросы были в поиске и до объявления частичной мобилизации, нужно понимать, что они касаются и других случаев с переломами рук, но резкий пик запроса пришёлся на семидневку с 18 по 24 сентября.

Вот как это искалось россиянами в разрезе семи дней, здесь пик популярности запроса приходится на 15:00 мск 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Далее тренд слегка снижается, но всё равно держится довольно высоко до утра (по московскому времени) 22 сентября. Падает, а потом опять слегка подрастает в 05:00 утра мск 23-го числа и идёт на убыль:

Фото: trends.google.ru

По регионам страны подобные запросы выглядят неодинаково (на карте чем интенсивнее цвет, тем интерес выше). В Сибирском федеральном округе больше всех таким интересовались на прошлой неделе в Кузбассе, там интерес к этому вопросу был с долей 72. На втором месте идёт Омская область (67), на третьем — Новосибирская область (64).

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Далее интерес к перелому руки в СФО распределялся так: Красноярский край (62), Алтайский край (60), Иркутская область (55), Томская область (53). Республики Алтай, Хакасия и Тува на карте не представлены, возможно, там либо совсем не запрашивали, либо интерес был крайне незначительный, поэтому не попал в тренды.

Фото: trends.google.ru

В Алтайском крае наиболее активно интересовались этим вопросом в 06:00 мск 25 сентября, а до этого особых всплесков на неделе не было:

Фото: trends.google.ru

Предлагают ли сломать руку на сайтах объявлений?

В соцсетях появились сообщения, будто бы на сайтах частных объявлений есть предложения «сломаю руку недорого» или «сломаю руку, не больно». На утро 26 сентября ничего подобного (даже в схожих интерпретациях запроса) в объявлениях на Avito или на «Юле» редакция amic.ru в Алтайском крае и Республике Алтай не нашла.

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Таких объявлений для поддержки нечестных граждан в наших краях никто не подавал, а если они и были ранее, их уже оперативно удалили админы площадок.

Уехать в Казахстан срочно

Ещё в соцсетях сообщалось, что на подобных сайтах в последние дни появилось много объявлений о помощи с поездкой за границу, в частности в Казахстан. Amic.ru проверил и это.

На Avito действительно есть объявления об организации трансфера в Казахстан. Однако большинство из них появились задолго до объявления частичной мобилизации и связаны с обычной мирной деятельностью граждан.

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В последние дни возникли лишь три подобных объявления, которые, возможно, являются обновлёнными старыми сообщениями, чтобы поднять их в поиске.

Одно из них написано так: «Трансфер из Барнаула в Казахстан. От 3 500 ₽ за услугу. Поездки из Барнаула в Усть-Каменогорск и Павлодар. Групповой и индивидуальный трансфер. Вместимость до шести пассажиров». Дата публикации — 23 сентября.

Во втором предлагают из Барнаула «Трансфер до границы кз. 7 000 ₽ за услугу. Перевозка до сухопутных границ КЗ, рейсы с Новосибирска и Барнаула». Опубликовано вечером 25 сентября.

В третьем сообщается: «Такси в Казахстан. От 1 000 ₽ за услугу. Срочный выезд в Казахстан! Барнаул — Семей — Барнаул!

Такси. Межгород. Алтайский край, Горный Алтай, Белокуриха, Яровое, Новосибирск (аэропорт Толмачёво), Томск, Омск, Красноярск, Казахстан. Трансфер с аэропорта или вокзала. Свадьбы. Некурящий водитель, стаж вождения 13 лет. Тёплый комфортный салон, кондиционер для всех пассажиров, две печки. В машине тепло даже в -40) Большой багажник. Перевозка личных вещей. Семь мест! Три детских кресла. Цены договорные».

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за дезертирство.