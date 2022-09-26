«Пусть бегут»: Лукашенко «разрешил» россиянам уклоняться от мобилизации и объяснил почему

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что россияне, покинувшие страну на фоне частичной мобилизации, вернутся, сообщает НСН.

Лукашенко отметил, что люди есть разные и везде всяких хватает. И лишь «некий водораздел и критерий» в итоге показывает, кто есть кто.

«У России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну 50 тысяч. Они что, если бы тут остались, то нашими людьми бы были? Пусть бегут», — указал глава Белоруссии.

Он подчеркнул, что особо не переживал, когда в 2020 году во время неудавшегося переворота из республики выехали несколько тысяч человек, причём большинство уехавших просятся назад.

«Только надо решить, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах», — отметил Лукашенко.

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