Юрист описал порядок всеобщей мобилизации в России

В России могут объявить всеобщую мобилизацию только в случае нахождения страны в состоянии войны. Как объяснил адвокат Александр Карабанов в беседе с «Лентой.ру», в такой ситуации россиян, которые стоят на воинском учете, будут вызывать в военкомат.

«Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части», — рассказал Карабанов.

Юрист добавил, что речь идет о гражданах, которые отслужили в армии и лицах, которые окончили вузы с военной кафедрой. Также мобилизация коснется тех, кто связан с силовыми ведомствами — полицией, Следственным комитетом РФ, МЧС и другими структурами.

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Также в качестве в качестве резервистов будут рассматривать граждан, которым исполнилось 27 лет и они не служили. Карабанов добавил, что все граждане призывного возраста получат повестку о явке в военкомат и постановке на учет в качестве первого этапа мобилизации.

Напомним, что 20 сентября в России Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон с поправками к Уголовному кодексу (УК) РФ, предполагающий введение ответственности за дезертирство в период военного времени, мародерство и сдачу в плен.