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Строить масштабную развязку в Барнауле за 2,9 миллиарда будет московская компания

Официально результаты торгов огласят в ближайшие дни

18 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Специальная комиссия определила подрядчика, который будет обязан выполнить работы по строительству современной транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле за 2,9 миллиарда рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

И кто будет строить развязку?

Информация пока не обнародована. По данным amic.ru, в аукционе победила московская компания, которая имеет опыт строительства крупных объектов. Ближайший конкурент – алтайская фирма "ДСУ № 4" – предложила за строительство 3 миллиарда. Однако московская компания готова построить на 100 миллионов дешевле. Изначально предельная стоимость контракта составляла 3,1 млрд рублей.

Когда начнут строить развязку?

Ориентировочно – весной. Развязка должна быть готова к концу 2024 года.

А что вообще за развязка?

Проект разработали специалисты компании "Алтайиндорпроект". Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта: в пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Большую часть работ будут проводить в ночное время.

 

Комментарии 35

  • Класс! Может научат наших работать!
    18 января, Гость   Ответить
  • Классу! Обрадовались! Московская компания выиграла в своё время ремонт мостика на Матросова,наняла местных.... Через год-полтора бордюрный камень раствором штукатурили... ДСУ-4 и будет строить...
    18 января, Гость   Ответить
  • Наймут местных, построят за миллиард, два в карман....
    18 января, Гость   Ответить
  • а нельзя построить подземный туннель на а.петрова?
    18 января, Гость   Ответить
  • Уже совсем скоро сдача моста на Новом Рынке!!! Возрадуемся,братья!!!
    18 января, Гость   Ответить
  • а нельзя?" Нельзя!!!
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Наймут местных, построят за миллиард, два в карман.... А местные наймут студентов со строительного колледжа- построят за 100, а 900 в карман))) Потом студенты будут долго делать исследование грунта. Построить ничего не смогут - сроки затянутся. А строить надо, а на что строить если 2 900 млн уже нету. Надо увеличить смету на еще 3 млрд. Типа такая у Вас логика?
    18 января, Гость   Ответить
  • Типа такая у Вас логика?" Но ведь с Художественным музеем такая логика работает!!!
    18 января, Гость   Ответить
  • Какого-то монстра нагородили. Может быть, достаточно пару эстакад построить к тому что есть, чтобы часть потока сквозным образом проходила над кольцом? Оставшийся поток по нынешнем кольцу спокойно бы проходил.
    18 января, Гость   Ответить
  • Постройте над нынешним кольцом эстакаду с Южного в город и обратно. Все же спальный район, пробки оттуда. И хватит. Один фиг дальше однополосная дорога и ограничение (40) [а во время пробок фактическая скорость 5 км/ч, и новая развязка ту пробку только усугубит]
    18 января, Гость   Ответить
  • ничего не понятно. Как с ленточного бора в сторону Рубцовска ехать?
    18 января, Гость   Ответить
  • О, на Змеиногорский три полосы ведут. Продуманно! (а кому какое дело что через 500 метров далее Змеиногорский однополосный)
    18 января, Гость   Ответить
  • Избыточно сложно задумали. Надо все делать максимально просто: быстрее и дешевле реализовать, дешевле обслуживать. И они городят так запутанно чтобы сказать "а тебе так слабо, Илон Маск?"
    18 января, Гость   Ответить
  • В спортлото напишите, комментаторы.
    18 января, Гость   Ответить
  • Выезд уже заузили на одну полосу. Теперь шарагу задумали. Там достаточно кольца дёшево и просто. Однако деньги важнее д..ы
    18 января, Гость   Ответить
  • Какую задачу с разгрузкой трафика это "устройство" решает?
    18 января, Гость   Ответить
  • а зачем она там нужна?
    18 января, Гость   Ответить
  • Кто бы сомневался, что именно московская.
    18 января, Гость   Ответить
  • ерунду придумали, типа теперь все кто с южного собираются поехать на ленточному бору будут не левый поворот делать а кольцо полностью проезжать? кто это придумал и одобрил?
    18 января, Гость   Ответить
  • если параллельно не переделать перекресток Власихинская - Объездная, то встанет там конкретно всё колом. Пробки на Строителей цветочками покажутся.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, за высоким забором рез УК льтат на лицо
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, кто бы сомневался, все в доле
    18 января, Гость   Ответить
  • Деньгами купюрами по тысячи сколько километров можно вымостить на 3 миллиарда
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Купюры 1000 рублей имеют размеры 157 х 69 мм, для быстрого счета 0,01 кв.м. Теперь о дороге. Ширина одной полосы - 3,75 м. плюс надо учесть небольшую добавку на разделительную полосу и обочину (если она есть) Т. о. , приблизительно ширина 4-х полосной дороги составит 15 м. Без всяких эстакад. Перейдем к расчетам. В 3 млрд - 3 млн купюр по 1000 р. 3 млн х 0,01=30 000 кв.м. 1км дороги в 4 полосы - 15 000 кв.м. Ответ - 2 км 4-х полосной дороги. Без развязок, колец и эстакад. Выдыхай.
    18 января, Гость   Ответить
  • Москвичам главное деньги заработать, им здесь не жить, а удобной такая развязка будет или нет, и как мы два года ездить будем, пока её строить будут, им не интересно.
    18 января, Гость   Ответить
  • Даже писать нечего не хочется.
    19 января, Гость   Ответить
  • Проектировщики фантазёры съездийте на Кубань хоть посмотрите как нужно развязки строить.
    19 января, Гость   Ответить
  • Очередной субподряд 5 уровня получится, реальным исполнителям копейки, ни технику ни рабочих никто не прогонит к нам. Максимум приедет шефмонтер и будет раскидываться деньгами, пока идёт стройка . Или варик договорняка, дрсу с Москвой все попилили, реальная стоимость 1-2 лярда.
    19 января, Гость   Ответить
  • Опять школота в комментах возбудилась.
    19 января, Гость   Ответить
  • Смех да и только. Дорога от южного к кольцу у Григорича имеет одну полосу, каждое утро пробка прям от Южного до этого кольца. Вобще не понимаю зачем это кольцо менять, никогда не видела в нем причины пробок, что измениться то? А на подъезде к этому кольцу стоит новая (2-3 года) остановка , в летний период машины едут по дороге и за дорогой (за остановкой), чтобы не стоять в пробке.
    19 января, Гость   Ответить
  • Через чур усложнили! Кольцо побольше и прямой проезд ч Ленточного бора на Лесной тракт мимо станции Ползуново, чтобы не надо было крюк через Южный тракт делать!
    19 января, Гость   Ответить
  • Помню, когда строили новый мост через Обь. Многие плели чушь: зачем эта дорога нужна. А вон как вышло. Тоже самое и с этой развязкой. Специалистам видней. Полагаю и примерную смету рассчитали. Видимо у москвичей есть больше опыта в строительстве подобных развязок и возможность приобретать металлоконструкции и прочее дешевле, потому и предложили дешевле.
    19 января, Гость   Ответить
  • Большое кольцо это конечно хорошо, только у нас % 80 если не больше, не умеют по кольцам ездить, я таких ещё до кольца вижу они с левым поворотникои делают поворот направо, а вообще развязка конечно хорошо, только пробка встанет дальше по ходу движения
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, не студенты а наберут субподрядчиков которые в свою очередь сгонят рамшанов с ближайшего базара которые и будут строить. И денег это будет стоить столько еще еще подстолька и еще четверть столька.
    21 января, Гость   Ответить
  • а нельзя?" Нельзя!!! - )))))))))))))))
    21 января, Гость   Ответить
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