Строить масштабную развязку в Барнауле за 2,9 миллиарда будет московская компания

Официально результаты торгов огласят в ближайшие дни

18 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Специальная комиссия определила подрядчика, который будет обязан выполнить работы по строительству современной транспортной развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле за 2,9 миллиарда рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

И кто будет строить развязку?

Информация пока не обнародована. По данным amic.ru, в аукционе победила московская компания, которая имеет опыт строительства крупных объектов. Ближайший конкурент – алтайская фирма "ДСУ № 4" – предложила за строительство 3 миллиарда. Однако московская компания готова построить на 100 миллионов дешевле. Изначально предельная стоимость контракта составляла 3,1 млрд рублей.

Когда начнут строить развязку?

Ориентировочно – весной. Развязка должна быть готова к концу 2024 года.

А что вообще за развязка?

Проект разработали специалисты компании "Алтайиндорпроект". Подобные многоуровневые развязки есть во многих городах Сибири. После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта: в пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Большую часть работ будут проводить в ночное время.